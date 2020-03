Las medidas ante una recesión inminente por el COVID-19: ¿qué alista el Ejecutivo?

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, volvieron a hacer resonar el mensaje: el Ejecutivo no limitará sus esfuerzos en contener el coronavirus COVID-19 desde el campo de la salud, así como el económico, luego de que gran parte de la actividad económica del país se tuvo que paralizar por las medidas de aislamiento social, y considerando que el tiempo de para se prolongará.

“Así como pedimos confianza a la población [y reiteramos] que estamos haciendo todo el esfuerzo para combatir de manera adecuada esta enfermedad, les pedimos confianza a las empresas que son el soporte económico del país. Estamos viendo cómo garantizar la liquidez necesaria para que puedan seguir desenvolviéndose y se pueda evitar el rompimiento de la cadena de pagos”, precisó el mandatario.

A su vez, Alva destacó que en menos de 15 días ya se han inyectado más de S/13.000 millones a la economía, y aseveró que se está preparando un paquete importante.

“Las décadas de disciplina fiscal que ha seguido el país nos han preparado para momentos como este. No solamente por nuestra solidez fiscal podemos acceder a mejores condiciones [para endeudarnos], sino también tenemos activos; en otras palabras, ahorros”, precisó ayer la ministra.

En ese sentido, resaltó que el MEF diseña una estrategia gradual que combina tres ámbitos para acceder a fondos: asignaciones presupuestales (que ya se vienen dando), el acceso a activos como el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), y el acceso a endeudamiento.

“Estamos en estos días trabajando cuál es el mejor diseño de la combinación de estos instrumentos, pero lo más importante es que nuestros ahorros y activos nos permiten enfrentar esta crisis”, acotó Alva.

En el pedido de facultades legislativas que fue aprobado por el Congreso este último jueves, el Ejecutivo precisó que dispondría del 85% del FEF (S/16.000 millones).

Las acciones del Ejecutivo no son para menos: la recesión global y del país parece ser un hecho ya consensuado por diversos analistas, y las proyecciones indican, incluso, que hablar de un crecimiento de 0% este año es ser positivo. La agencia Moody’s apunta a ese estimado; mientras que Goldman Sachs prevé una caída de 2,5%. Otros son más severos: para todo el 2020, Intéligo apunta a una caída de 3%; Apoyo Consultoría estima una contracción de 4,5%; y Macroconsult prevé que, en el mejor escenario, el PBI caerá 4,9%.

MÁS RECURSOS

En el pedido de facultades legislativas que fue aprobado por el Congreso este último jueves, el Ejecutivo precisó que dispondría del 85% del FEF (S/16.000 millones), en principio, para el plan económico de contención del COVID-19.

María Antonieta Alva. (Foto: GEC)

“Eso es lo que toca, para eso está el FEF. Puedes usarlo o tener más déficit, sencillamente. Creo que a ninguna de las opciones hay que tenerle miedo; esta no es una situación normal. El Perú tiene poca deuda y sólidos argumentos para prestarse en el exterior, y también tiene activos”, indicó a El Comercio Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE).

En tanto, para Elmer Cuba, director del BCR y socio de Macroconsult, la recesión “es la receta para controlar al virus” y ello implica que debe ser asumida. “¿Quiénes pueden pagar una recesión? Pocos países. El Perú la puede pagar, puede responder”, detalló. A su vez, consideró que S/16.000 millones aún es poco para todo lo que se necesitará si se busca paliar los efectos adversos del coronavirus en la economía.

La recesión económica es una posibilidad muy cercana en el Perú y el mundo.

“No se me ocurre estar en contra de la recesión, es la consecuencia de matar al bicho y hay que pagarla. Para que no sea muy onerosa, se debe tener una buena medicina. Tal como está ahorita es insuficiente. Seguro la próxima semana se lanzará un paquete fiscal más comprensivo, de más escala y de más diversidad”, consideró Cuba.

David Tuesta, exministro de Economía, agregó que ante las condiciones extraordinarias lo que menos debe pensar el Gobierno es que quedarán pocos fondos en el FEF o que el déficit fiscal se pueda disparar de 5% a 6%. “Se debe salir a tomar deuda y se está en la capacidad de endeudarse lo que quiera”, indicó.

De otro lado, Cuba opinó que en este caso no se pueden tener medidas diferenciadas para “ganadores o perdedores” de la situación actual. “[El Ejecutivo] tiene que ser neutral. Si das alguna facilidad o beneficio, eso es general. Ya el mercado va a decidir quién vive y quién muere”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO

María Antonieta Alva, ministra de Economía, en CADE 2019. (Foto y video: El Comercio)