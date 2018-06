Patrick Wieland, jefe del Senace, conversó con El Comercio sobre el panorama de la entidad al asumir los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de los sectores industrial y pesca, la carga e importancia de la evaluación de los informes sobre modificaciones menores a los EIA y el estado de los principales proyectos pendientes de aprobación por parte de su entidad.

- ¿Qué tanto se puede ampliar o reducir un proyecto minero por un Informe Técnico Sustentatorio (ITS)?

Los ITS para proyectos mineros son instrumentos de gestión ambiental que se utilizan para realizar modificaciones menores y que generen impactos no significativos al ambiente. En el caso del sector minero existen criterios aprobados por el Ministerio de Energía y Minas que regulan el uso del ITS. Por ejemplo, que las modificaciones no impacten cuerpos de agua. Al revisar esta herramienta, nuestra principal preocupación es verificar que las modificaciones propuestas realmente no produzcan impactos significativos y, además, cumplan con los umbrales aprobados.



- ¿Cuántos ITS evalúa al año Senace?

El ITS es sin duda el tipo de expediente que más hemos recibido en los dos años y medio de funcione: 346 ITS de 879 expedientes recibidos a abril de este año. De esos, el 30% no son aprobados porque somos rigurosos con la evaluación justamente por la preocupación que existe alrededor de este instrumento.



- ¿Se podría aliviar de alguna manera la sobrecarga que genera esta tarea?

Aún hay espacio para estandarizar los criterios técnicos para el ITS, y hemos publicado en nuestra web una primera aproximación a nuestra casuística que apunta a generar más predictibilidad y confianza en este instrumento.

- ¿Por qué no contemplan participación ciudadana si es que los cambios pueden tener impactos sociales?

Porque la evaluación de un ITS es un procedimiento abreviado (dura 15 días hábiles) y por eso mismo las modificaciones que proceden por dicha vía no pueden involucrar a poblaciones nuevas, que no hayan sido involucradas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además, el ITS no es un mecanismo para modificar compromisos sociales previamente asumidos por la empresa en un EIA.



Y vale aclarar que -aun cuando la normativa vigente no considera mecanismos de participación ciudadana- el Senace promueve que se comparta el contenido del ITS con la población local antes de su aprobación, para que entiendan los alcances de los cambios.



- Pero, al ser elaborados por las empresas en cuestión, ¿ no estarían sesgados a favor de la compañía?

Los ITS pueden ser elaborados por los titulares de los proyectos de inversión (empresas privadas o públicas) o por consultoras ambientales elegidas por ellos mismos. Aquellas empresas que presentan ITS elaborados por consultoras ambientales tienen mejores resultados que aquellas que lo hacen directamente. Existen 377 consultoras ambientales inscritas ante el Senace.



Como servidores públicos no podemos decir a quién contratar, pero sí podemos dar más información al mercado para que se tomen mejores decisiones. Esto lo estamos haciendo a través de indicadores de desempeño objetivos e imparciales que ya están disponibles en la página web.



- ¿Además de las empresas privadas, los entes estatales pueden presentar ITS?

Todas las entidades públicas y privadas que cuenten con un EIA aprobado pueden presentar un ITS porque este no puede ser una camisa de fuerza y por lo tanto el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permite un procedimiento rápido para cambios no significativos.



Países como Chile, Colombia, Inglaterra o Canadá tienen sistemas de evaluación rápida para cambios menores. Las empresas deben comprometerse a usar los ITS responsablemente y no forzar la figura.

- ¿En qué medida le preocupa al Senace que se incremente la carga de ITS a evaluar ahora que está por asumir los EIA de pesca y de proyectos industriales?

Pesca e Industria son dos sectores económicos muy dinámicos que seguramente demandarán muchos ITS. Primero, vamos a asegurarnos que solo procedan por ITS ajustes menores. Como dijo la ministra del Ambiente, no podemos permitir que un instrumento que fue creado para acelerar se utilice para evadir.



Segundo, venimos trabajando con el Minam una propuesta para ajustar el cobro por la atención de nuestros procedimientos, lo que nos permitirá atender la demanda. Actualmente el Estado subvenciona el 95% del costo real del EIA.

- ¿Qué capacidad adicional de capital humano y recursos implicará la evaluación de dichos EIA e ITS?

Estamos trabajando en la estimación de esos montos. Para el 2018 necesitamos S/ 7,5 millones para fortalecer el equipo evaluador y para el 2019 hemos solicitado incrementar nuestro presupuesto institucional de S/ 29 millones a S/ 39 millones.

- Además del Aeropuerto Jorge Chávez que tiene pendientes algunas rectificaciones, ¿qué otros proyectos emblemáticos están actualmente en su 'pipeline' de aprobaciones? Y, ¿para cuándo habrían respuestas?

La evaluación del EIA del Aeropuerto Jorge Chávez está en la etapa final de levantamiento de observaciones por lo que estimamos una respuesta en agosto. Además, estamos evaluando la modificación del EIA del proyecto



El cierre de Las Bambas está previsto para julio. Otros expedientes son: el EIA del Lote 58 de CNPC y la modificación al Puerto San Martín. En total tenemos en cartera 15 proyectos valorizados en $ 6.149 millones.