Horóscopo de hoy, 19 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, jueves 19 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista en un proyecto que está terminado, pero la vencerá. Amor: desplegará todo su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se desprenderá de la gente poco confiable, las cosas mejorarán y surgirá el éxito. Amor: le convencerán para que deje de lado la obstinación y todo cambiará en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con intuición y cierta ayuda desactivará las trabas que le impiden crecer. Amor: los momentos de seducción se renovarán y repararán algún desgaste en la relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una nueva información cambiará sus planes pero será una interesante experiencia. Amor: un viaje o reunión recreará la calidez en la pareja y facilitará la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las cosas no reflejarán lo planeado, pero superará las dificultades de un modo brillante. Amor: le presentarán a una persona que le resultará irresistible; posible romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes acumulados no serán un buen antecedente, pero los resolverá. Amor: al momento de expresar sentimientos, los malentendidos quedarán aclarados.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para mejorar los aspectos técnicos o comerciales y lo destacarán. Amor: un lugar apacible será la meta deseada que le hará vivir el nuevo comienzo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva no ayudará en una tarea compleja. Tendrá cautela. Amor: el diálogo sereno hará que su pareja cambie cierta idea y reconozca los errores.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: apoyará los pies en la tierra y trabajará con energía; los logros se sumarán. Amor: postergar una decisión hará tambalear la armonía de la pareja; nueva oportunidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una propuesta llegará de modo inesperado y estimulará una vieja idea. Amor: llevará a su pareja a un espectáculo inolvidable y la ternura será recuperada.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: hará bien en tomar en serio las ideas de otros o provocará resentimiento. Amor: será un alivio expresar lo que no le gusta ni comparte en la pareja para madurar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: recibirá un reconocimiento a su esfuerzo y su alma se sentirá gratificada. Amor: dejará de lado la melancolía y los momentos íntimos se multiplicarán en calidez.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POLÉMICA PERO ENAMORADIZA EN EL AMOR. BUSCA UN COMPROMISO DURADERO.

