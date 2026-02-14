Dólar BCV hoy, sábado 14 de febrero: Tipo de cambio del Banco Central en Venezuela

Dólar BCV en Venezuela hoy, sábado 14 de febrero del 2026. ¿A cuánto está el dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? Descúbrelo en la siguiente nota. La tasa de cambio del dólar estadounidense en la economía venezolana es importante para establecer una equivalencia entre ambos billetes. Esta cotización permite que la economía circule a través de transacciones y pagos efectivos como consumos en negocios, pago a entes públicos y otros servicios que la población necesita.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV en Venezuela: precio y cotización del billete | Foto: Composición EC

¿Cuál es el precio del dólar BCV hoy en Venezuela?