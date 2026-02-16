Congreso debate mociones de censura contra José Jerí: previa y últimas noticias

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
José Jerí EN VIVO | Últimas noticias antes del debate de las mociones de censura presentadas en su contra
Y si en caso la censura no alcance votos, el primer punto de la agenda en la legislatura ordinaria, que inicia el 1 de marzo, será la moción de vacancia contra José Jerí.
Si prospera el pedido de censura, se convocará a la elección del nuevo presidente del Congreso (que asumiría la jefatura de Estado), siguiendo el procedimiento establecido con la presentación de candidatos y un plazo para la respectiva votación.
Explicó que para su aprobación se requiere mayoría simple de los congresistas hábiles. En caso prospere el pedido de censura, se convocará a la elección del nuevo presidente del Congreso (que asumiría la jefatura de Estado), siguiendo el procedimiento establecido con la presentación de candidatos y un plazo para la respectiva votación.
El presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, precisó que la sesión fue convocada “con un único punto de agenda inamovible”: las mociones de censura contra José Jerí.
Las mociones de censura contra Jerí fueron presentadas en su calidad de titular del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del 2025 y que le permitió jurar como mandatario -por sucesión constitucional- tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año.
Este martes 17 de febrero, desde las 10 am, el pleno del Congreso debate las siete mociones de censura que buscan la salida del presidente José Jerí tras revelarse las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno y otros cuestionamientos.
