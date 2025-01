En su reciente informe de indicadores del mercado inmobiliario del tercer trimestre del 2024, el Banco Central de Reserva (BCR) señaló que, para ese periodo, el promedio ponderado de los precios de venta de departamentos por metro cuadrado en soles disminuyó en 0,8% respecto al segundo trimestre del 2024 y en 0,2% respecto al tercer trimestre del 2023.

En tanto, el ponderado en dólares disminuyó en 0,8% respecto al trimestre previo y en 0,5% respecto al mismo trimestre del 2023.

Cabe resaltar que los distritos de donde se recabó la información son Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. Los seis primeros conforman el sector de ingresos altos, mientras que los seis últimos, de ingresos medios.

En cuanto a los seis distritos de ingresos altos, el promedio en soles disminuyó en 2,5% respecto al segundo trimestre del 2024, no varió respecto al tercer trimestre anterior y disminuyó en 0,3% respecto al mismo periodo del 2023.

Respecto a los distritos de ingresos medios, el precio por metro cuadrado en soles no varió respecto al trimestre anterior y disminuyó en 0,6% respecto al tercer trimestre del 2023. En dólares, no varió respecto al trimestre anterior y disminuyó en 0,8% respecto al tercer trimestre del 2023.

El promedio en soles en los 12 distritos es de S/ 4.205 y en dólares, de US$ 1.839. Si solo se considera los distritos de altos ingresos, el promedio en soles es de S/ 4.421 y en dólares, de US$ 1.934. Mientras que el promedio en los seis distritos de ingresos medios en soles es de S/ 3.835 y en dólares, de US$ 1.677.