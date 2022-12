Cuando nos convertimos en padres por primera vez, todos los eventos en los que participamos después del nacimiento de nuestro hijo se vuelven especiales. El primer Día de la Madre, el primer Día del Padre, la primera pascua y, por supuesto, la primera Navidad.

De echo, esta festividad se convierte en la más esperada no solo por nosotros, también para los abuelos de estreno y toda la familia con la que solemos compartir con frecuencia. La idea de vestir a nuestro pequeño con la temática de la festividad, hacerle la clásica sesión de fotos y abrazar su cálido cuerpecito a las doce de la noche, son algunos de los momentos que más anhelamos de todo el marco festivo. Para hacer de esta una experiencia aún más especial, te compartimos algunas recomendaciones.

Hay que respetar su sueño

Sabemos que te hace mucha ilusión recibir las doce con tu bebé despierto. Sin embargo, esto puede ser muy relativo y algo más “echado a la suerte”. Esto quiere decir que si tu pequeño se despierta por voluntad propia en el rango horario de la noche buena, grandioso. No obstante, de no ser así es mejor no alterar su descanso y dejarlo dormir de largo. Puedes acercarte a darle un beso, pero sin interrumpir su sueño. La opción más adecuada es aprovechar las horas en las que está despierto para aprovechar en hacer las fotografías.

Aléjalo del ruido

Durante las fiestas los fuegos artificiales están a la orden del día. Estos suelen ser un problema por la bulla excesiva que ocasiona y puede ocasionar que tu pequeño se ponga nervioso y estalle en llanto. Por ello, de preferencia ubica al bebé en una habitación en la que el ruido no pueda alcanzar sus oídos. Coloca un monitor especial mientras descansa para asegurarte que tu pequeño esté a salvo y no se haya despertado.

Su alimentación es importante

En la celebración de navidad las viandas están por doquier y el chocolate caliente en gran demanda. Por más que te digan que es posible darles “una probada”, no lo hagas, ni colocando una minúscula cantidad en tu dedo. De hacerlo podrías ocasionarle alguna reacción alérgica, indigestión o en algunos propiciar un episodio de asfixia. Los único que deben consumir tus pequeños es la leche materna o de fórmula, o si ya ha iniciado su alimentación, todo alimento que se encuentre dentro de su régimen.

A prueba de peligros

Durante las fiestas usamos una serie de elementos para decorar nuestra vivienda y darle el espíritu navideño deseado. No obstante, si nuestros hijos ya se encuentran en la fase de gateo, es importante implementar medidas de seguridad, como cercar la zona de árbol y el nacimiento, o cuidar que todos los puntos de luz se encuentren cerrados.