Elegir el nombre del bebé es la primera decisión más importante que toman los padres. Por tal motivo es esencial premeditar diversos factores, ya que éste será su distintivo para toda la vida. En algunas familias, por ejemplo, es tradición emplear los nombres de los padres o abuelo, otras prefieren guiarse por el aspecto religioso, optando por el nombre de algún santo o santa. También están quienes optan por tomar de referencia a personajes célebres de la historia, autores de libros, cantantes, series, películas, artistas o canciones.

Pero no pueden pasar por alto a las familias que buscan inspirarse las celebraciones que se llevan a cabo durante el mes en el que nacerá su futuro hijo o hija. A propósito de las próxima celebración de Navidad, hemos recopilado algunos nombres poderosos y especiales, tanto para niño como para niña, inspirados en la temporada festiva que te ayudarán si estás a puertas de dar a luz este mes y aún no has encontrado el nombre ideal para tu pequeño heredero.

Noel

Aunque asociamos este nombre con el del tan esperado “Papá Noel” o “Santa Claus”, es una traducción de español a francés, cuyo significado es Navidad. Antiguamente, todos los niños que llegaban al mundo el 25 de diciembre recibían este nombre. Tu pequeño siempre sabrá que su nacimiento fue, es y será siempre el doble de especial.

Belén

Según lo dicen los pasajes bíblicos, Belén es el nombre del lugar elegido para que la virgen María diera a luz al hijo de Dios. Además, es la estrella de Belén la encargada de guiar a los tres reyes magos hacia el pesebre en donde se encontraba el niño Jesús.

Gabriel

En la historia, es el ángel Gabriel el encargado de llevar la buena nueva a María de que había sido elegida por Dios para convertirse en madre de su hijo. Este nombre es sinónimo de buenas nuevas y esperanza.

María

Es un nombre corto, especial y sobre todo, fuerte. Así fue llamada la mujer que fue elegida para traer al niño Jesús, es parte esencial y especial para la celebración de la Navidad. Si tu hija nace un 25 de diciembre, es una manera muy significativa de honrar las fiestas y la bondad de la virgen María.

Jesús

Es el principal actor en la celebración de la Navidad. En hebreo significa Yeshua o Yehosuá, que en español es salvación. Gracias a su venida al mundo, el mes de diciembre toma un sentido mucho más especial.