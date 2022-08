Indignados padres de familia estuvieron a punto de golpear a un profesor de cómputo acusado por sus alumnas de sexto grado de primaria de citarlas, pedirles fotos y ofrecerles regalos, en el distrito de Chorrillos.

Según denunciaron, se trata del docente del colegio Isaac Newton, identificado como Percy Mori Toribio. Esta persona fue involucrada luego de que una de las menores le contó a su madre sobre los mensajes que le enviaba su profesor.

Luego, esta madre al no recibir apoyo de la comisaría para asentar la denuncia, decidió comunicarse con otros padres a fin de retener al sindicado.

“Es incómodo para mi y para mi niña de 12 años. Me entero por medio de ella cuando me dice que el profesor le dijo que ella le gustaba, me dice: ‘Mami, mira lo que me escribió el profesor Percy’... Indagaba bastante sobre ella, mándame fotos, a todas las niñas les decía lo mismo”, relató la madre de familia (no identificada por privacidad) a Buenos Días Perú.

LEE MÁS | Villa María del Triunfo: motociclista muere tras impactar contra muro de estación de Línea 1 del Metro de Lima

“Él citó a mi niña en un parque, para llevarle regalos. Le propuso a mi niña que sean enamorados y por medio de eso le puso como un noviazgo condicionado, que no se iban a poder ver seguido pero que él iba a estar pendiente enviándole regalos”, añadió la indignada mujer.

Citado bajo engaños

En videos difundidos por el citado medio, se aprecia como los padres retuvieron al presunto depravado tras citarlo bajo engaños, además, estuvieron a punto de pegarle. Se sabe que Percy Mori Toribio fue trasladado a la Depincri de Chorrillos para las investigaciones del caso.

“Debido a la propuesta de citarla a mi niña, esta se concreta bajo mi supervisión e incluso hay hasta audios que le manda a mi hija. Le dijo para que se vieran el sábado y yo le dije que aceptara, era la única forma de agarrarlo porque en la comisaría no recibimos respuesta positiva”, precisó la apoderada.

Buenos Días Perú señaló que de momento son cuatro menores de 6to de primaria y 1ro de secundaria, quienes han denunciado acosos similares por parte de este sujeto.