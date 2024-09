Originario de Cusco, llegó a Lima siendo niño. Mientras estudiaba ingeniería mecánica industrial en Senati, trabajaba en jardinería para financiar sus estudios. En el 2019, mientras esperaba el autobús en San Juan de Miraflores, notó el estado descuidado de los árboles de la zona y decidió encargarse de su cuidado por su cuenta.

Dejó su trabajo para dedicarse plenamente a la jardinería y al cuidado del medio ambiente en la capital, con el objetivo de concienciar a las personas sobre la importancia de preservar la naturaleza. Fundó su emprendimiento ‘Jardines Meyips’ y comenzó a ofrecer sus servicios a diversas personas. Yhon sigue comprometido con su misión y dedica un domingo al mes a cuidar y mantener los árboles de las calles de Lima, financiando estas actividades con su propio dinero. Su hermano le aconsejó documentar este proceso con videos para las redes sociales, y así nació el popular ‘Chico Salva Plantas’ (@elchicosalvaplantas).

“Mi hermano me dijo que, si empezaba a publicar videos en redes, podría tener un gran impacto. No se equivocó. Desde pequeño, trabajé en el cuidado de plantas, siempre fue mi pasión y me generaba curiosidad. Por eso, dejé la ingeniería y terminé estudiando diseño de jardines y paisajismo en la Agraria, en un curso técnico”, mencionó Yhon.

Sus videos ganaron rápidamente popularidad y la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Poco a poco, ha construido una comunidad que actualmente cuenta con 164.100 seguidores y más de 2 millones de “me gusta” en TikTok. Lo que más destaca es que su audiencia suele ayudarlo con donaciones o como voluntarios para apoyar su causa.

“Como trabajo convencional, no me dedico a salvar plantas, sino a la jardinería. Pero en mis tiempos libres, que son los domingos, me dedico a salvar plantas. Es algo voluntario que nace de mi corazón. Lamentablemente, no es rentable, pero lo hago porque es necesario. No se trata de plantar árboles, sino de rescatar los que no están en buen estado y darles mantenimiento”, dijo Yhon.

Yhon comenzó a organizar convocatorias mensuales en las que las personas colaboran en el cuidado de los árboles. Las jornadas inician a las 4 de la tarde, y aquellos que no pueden asistir contribuyen económicamente para adquirir los insumos y el agua necesarios. Hasta ahora, ha llevado a cabo 10 convocatorias, con un promedio de 30 asistentes en cada una, logrando salvar aproximadamente 300 árboles en Lima.

“Las municipalidades se enfocan más en veredas, pistas y cemento. Eso es lo que más se recuerda, pero ¿por qué no se centran en las áreas verdes? Pues porque necesitan un mantenimiento casi mensual. A veces, las municipalidades no se enfocan en eso, pero al menos deberían centrarse en el riego. Los árboles nos proporcionan mucho oxígeno, pero lamentablemente nos estamos olvidando de ellos”, expresó.

Comentó que, si se plantan árboles en zonas urbanas y no se realiza un adecuado seguimiento, las plantas se morirán. En cambio, si se plantan en un bosque, en la sierra o en la selva, el propio ecosistema se encarga de su mantenimiento. Por ello, destacó que en Lima, con tanta contaminación, es esencial cuidar de los árboles.

“Cuando nadie roba, un país se convierte en potencia, ese debería ser nuestro ejemplo. Por lo que he visto, Surco es una de las municipalidades más preocupadas por cuidar sus árboles, pero, de acuerdo con mi experiencia, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Comas, Los Olivos y Huachipa están entre las peores”, dijo.

El influencer y activista ambiental sigue buscando apoyo para que las autoridades municipales y las empresas privadas se sumen a su causa, con el objetivo de salvar más árboles en la ciudad.

“A los congresistas y a las personas involucradas en la política, quiero decirles que es crucial preservar el medio ambiente. En Lima, esto es difícil, pero deben entender que la naturaleza trabaja para nosotros y nos ayuda a equilibrar el ecosistema. Es necesario generar conciencia para no dañar la capital ni otras partes del Perú”, sostuvo.

La realidad de la pérdida de árboles en Lima

En junio de este año, activistas ambientales de Lima y el Callao protestaron contra una serie de megaproyectos urbanísticos que, según los organizadores, representarían un retroceso en términos de sostenibilidad. Uno de estos proyectos es el Anillo Vial Periférico en Lima, que prevé una inversión de 3.400 millones de dólares. Los activistas afirman que este proyecto implicaría la desaparición de más de 20 hectáreas de espacios verdes que albergan 10.000 árboles y diversas especies de aves.

Por otro lado, los ciudadanos han expresado su preocupación por la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa en el Callao, que conllevaría una inversión cercana a 2.000 millones de soles. Este proyecto, según indican, resultaría en la destrucción de una extensa área verde con más de 1.000 árboles.

De acuerdo con una investigación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), algunos de estos árboles tienen hasta 70 años de antigüedad. Hasta el momento, Provías Nacional ha prometido plantar 2.806 árboles como compensación.

Otras cuentas de TikTok dedicadas al cuidado ambiental

En TikTok, se pueden encontrar más creadores de contenido enfocados en el cuidado de las plantas y el medio ambiente. Una cuenta destacada es @el.leonverde, dirigida por Yhon Mercado. Esta cuenta se centra en la jardinería, el rescate de plantas y el mantenimiento de áreas verdes. A través de videos educativos y tutoriales, se busca sensibilizar al público sobre la importancia de preservar los árboles y las plantas, especialmente en entornos urbanos como Lima.

Otra cuenta relevante es @jardinurbanoperu, que se especializa en jardinería y diseño de espacios verdes en áreas urbanas del Perú. Su contenido incluye técnicas de jardinería, consejos para el cuidado de plantas y proyectos de paisajismo urbano.