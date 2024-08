A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Centro Médico InterContext afirmó que el documento presentado por el futbolista Christian Cueva, en el que según él padece de depresión crónica, no constituye un informe psicológico “ni tiene el propósito” de ser una receta “ni busca profundizar en un diagnóstico”.

El escrito indica que lo presentado por el exjugador de Cienciano del Cusco y Alianza Lima es solo una guía breve del plan de tratamiento psicoterapéutico que se le habría recomendado en base al diagnóstico dimensional “como punto de partida” para una intervención plena.

InterContext precisa que estas indicaciones se brindan en una etapa inicial de consulta que buscan los pacientes, para que estén informados de un “abordaje competente” siempre “basado en un enfoque de evidencia” cuyo fin es que el consultante (Christian Cueva) reciba el tratamiento completamente informado.

Asimismo, hacen un llamado al manejo responsable de la situación y rechazan cualquier tipo de violencia, así sea en el ámbito público y privado.

El historial médico, que lleva la firma del psicólogo Mauricio Marcia López y tiene la fecha del 18 de diciembre del 2023, detallaba que una de las próximas sesiones de Christian Cueva tendría que ser en psiquiatría y quedaba pendiente una evaluación para que asista a terapia de pareja junto a Pamela López.

Pamela López revela cómo sucedieron los episodios de violencia de Christian Cueva en un ascensor. (Foto: Captura de video)

Minutos antes de revelar su diagnóstico, Christian Cueva rompió su silencio tras ser denunciado por su aún esposa Pamela López. El futbolista de la selección peruana asumió la responsabilidad de su conducta.

“Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, suplicó.