Pamela López reveló en una reciente entrevista que Christian Cueva tuvo una relación extramatrimonial con Melissa Klug. Ante esta situación, los usuarios aprovecharon la polémica para asegurar que el karma le llegó a la expareja de Jefferson Farfán.

Como se recuerda, en el 2015, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que la ‘Foquita’ le fue infiel con Yahaira Plasencia. En ese entonces, Melissa contó en el programa de Magaly Medina que aún mantenía una relación con el padre de sus hijos cuando encontró conversaciones con la salsera.

“(Desde que él estaba conmigo) ellos (Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia) ya se texteaban”, reveló Klug. Sin embargo, la cantante siempre lo negaba.

Tras ello, los cibernautas acudieron a la cuenta de Plasencia para dejarle mensajes que indicando que ella siempre dijo la verdad. Asimismo, le pidieron perdón por juzgarla anteriormente.

“Yaha, yo siempre creí en ti, cometiste errores como cualquiera, pero lo admitiste y pediste perdón, no como otras que se hacen las sanas y son tremendas”, “Increíble. Se volteó la torta. Fuiste el karma de una mujer q se metía con los amigos de su marido e involucraba a sus hijos. En cambio, a ti te conoció soltera y te oficializó en un comunicado”, “Callaste a todos Yahaira, si bien cometiste errores, reconociste tu error y no te la pegabas de madre abnegada”, “Yahaira, perdóname, te juzgué cuando no debí. Siempre fuiste la víctima”, fueron algunos comentarios.

Del mismo modo, acudieron a las redes sociales del futbolista Jesús Barco, actual pareja de Melissa Klug. Los usuarios, sin reparo alguno, le recomendaron separarse de la madre se su primogénita.

“Melissa se indignaba con Yahaira. Tremenda fresca, ahora Yahaira si me cae”, “Tú perdiste porque te la quedaste”, “Barquito, si a Ítalo lo adornaron, seguro que a ti también”, “Ahora Melisa limitó sus comentarios. Asu, con qué joyita te metiste”, “O sea, ¿ya te habían adornado? Uy, safa de ahí. Disfruta tu juventud”, escribieron en Instagram.

Pamela López asegura que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pamela López reveló que el padre de sus hijos, Christian Cueva, le fue infiel con Melissa Klug. Estas declaraciones se dieron luego que López denuncie al futbolista por agresión familiar.

De acuerdo a Pamela, tras descubrir conversaciones subidas de tono entre el deportista y la popular ‘Blanca de Chucuito’, los encaró. Añadió que Cueva terminó reconociendo la infidelidad.

“Sí, (Cueva) me reconoció que tuvo el acercamiento”, dijo López. “Yo encaré a Melissa Klug porque e ncontré unas conversaciones muy comprometedoras , y él (Christian Cueva) me contó que tuvo encuentros con ella , que me había sido infiel con ella”, agregó.

Cabe mencionar que el supuesto romance entre Melissa y Christian se habría dado en el 2018, cuando la empresaria mantenía una relación amorosa con el bailarín Ítalo Valcárcel, según explicó Pamela.

“Todo lo que te estoy contando es lo que Christian me contó. [El capítulo con Melissa Klug] pasó en 2018, cuando ella tenía pareja”, aseguró.