En el marco del Día del Idioma Español y el Día del Libro, la Asociación de correctores de Textos del Perú (Ascot Perú) desarrollará la charla «La Ascot y el derecho a entender: desafíos de los correctores del siglo XXI», el 23 de abril, en la Casa de la Literatura Peruana, en la que abordará la importancia e implementación del lenguaje claro en nuestro país y presentará la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial (RPELCO).

También conocido como lenguaje llano o lenguaje ciudadano, el lenguaje claro (LC) surgió en los años 70 como un movimiento internacional que procura garantizar el derecho de la ciudadanía a entender las comunicaciones del Estado y de las empresas. En la práctica, el LC constituye un estilo de redacción simple y eficiente que ayuda a entender mejor los documentos.

Conscientes de la relevancia del LC, a inicios del 2024, la Ascot Perú aprobó el impulso y la creación de la RPELCO, cuyos objetivos son difundir en los beneficios del uso del LC, compartir información que permita implementar en cada una de las organizaciones el LC, y desarrollar eventos que permitan alcanzar los dos primeros objetivos.

A la fecha, las instituciones adheridas a la Red son la Ascot Perú, el Departamento Académico de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), PerúTerm, el Colegio de Traductores del Perú (CTP), Baxel Consultores y la Escuela Peruana de Lenguaje Claro (Espel).

A diferencia de otros países sudamericanos, donde se ha dado un escenario más propicio para difundir el LC con el respaldo del Estado, la RPELCO ha surgido como la primera Red en Sudamérica impulsada desde la sociedad civil. Este hecho constituye un desafío enorme, ya que la labor de convocatoria a otras organizaciones resulta más compleja.

Al respecto, la Espel afirma que, aunque «el camino es sinuoso, surge una luz de esperanza con la creación de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial que permitirá sumar fuerzas entre todas las instituciones adheridas para seguir trabajando por un lenguaje como herramienta de inclusión y participación ciudadana».

Asimismo, Baxel Consultores, manifiesta que haberse sumado a la RPELCO «no es solo un gesto: es una declaración de principios. Estamos convencidos de que el derecho no puede seguir hablando un idioma que las personas no entiendan. Su propósito no es intimidar, es resolver. Y para resolver, hay que conectar. Eso empieza por dejar atrás el mundo de los conceptos oscuros y apostar por un lenguaje simple, claro y honesto».

PerúTerm, por su parte, indica que «uno de los desafíos del lenguaje claro es la presencia de tecnicismos no explicados o mal empleados, para lo cual PerúTerm puede colaborar con propuestas de definiciones claras, equivalencias funcionales y recomendaciones de uso para términos complejos».

De otro lado, la presidenta de la Ascot Perú, Grace Gálvez Núñez, hace hincapié en que la Red Peruana de Lenguaje Oficial se presentará en el marco de dos eventos trascendentales que la Real Academia Española desarrollará en nuestro país en octubre próximo: el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que tendrá como tema principal el LC y se llevará a cabo en Arequipa, y la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, en Lima.

Del mismo modo, Gálvez resalta que este trascendental evento se efectuará este miércoles 23 de abril, mismo día en que la Asociación de Correctores de Textos del Perú cumple su decimoquinto aniversario, para lo cual invita a todos los asistentes a un brindis de honor al final de la charla.