En un solo día, seis personas fueron asesinadas en Ate, un distrito que se encuentra en estado de emergencia hace semanas. Al respecto, el alcalde de esta jurisdicción, Franco Vidal, crítico la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y los pocos resultados de las medidas impuestas.

El burgomaestre consideró que las restricciones dictadas por el Gobierno son “populistas” y no han hecho nada para frenar la criminalidad que azota Lima Metropolitana. En esa línea, recordó que en diversas oportunidades pidió reunirse con el funcionario; sin embargo, nunca se concretaron los encuentros, pese a que la ola delictiva es uno de los principales problemas de la capital.

“ El estado de emergencia ha fracasado en Ate y en todo el país porque los resultados que se ven son el aumento de la ola de crímenes y no se ha reducido en lo absoluto. Medidas populistas de parte del Gobierno y quizá también de otros sectores, hoy no se tiene un resultado. No hay un trabajo serio de parte del Gobierno Central”, sostuvo ante RPP.

En esa línea, el alcalde Franco Vidal pidió mayores recursos para los agentes policiales que a diario se enfrentan a la delincuencia: “No tienen suficientes camionetas para patrullar, no tienen motos, la falta de recurso humano”, señaló.

Asimismo, criticó la medida que prohíbe el transporte de dos personas en una moto. Para el burgomaestre, esta ordenanza no es suficiente para los hampones, quienes “siempre van a buscar la forma de cometer un acto delictivo”.

Triple asesinato en Ate