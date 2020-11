A dos meses de terminar el 2020, ya se han registrado 678 sismos en el país, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo más fuerte hasta el momento ocurrió en junio, con una magnitud de 5,9. Su epicentro se localizó a 108 km al Nor-Este de Sta. María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, y tuvo una profundidad de 128 km.

Iniciado el mes de noviembre, 6 son los sismos que ya se han registrado. El primero tuvo su epicentro a 12 km al suroeste de Maca (Caylloma, Arequipa), con magnitud de 3,6. El segundo se reportó en Ilo (Moquegua) y tuvo una magnitud de 4 en la escala de Richter. Los otros tres sismos reportados se registraron en Lima. El primero en Mala (Cañete), que tuvo una magnitud de 4,5; el segundo fue en Chilca (Cañete), con una magnitud de 3,8; y el tercero en Chosica con magnitud 3,9. Por último, tenemos el registrado hoy en Quilca (Camaná, Arequipa) de magnitud 4. Según Indeci, estos movimientos telúricos no causaron daños materiales ni personales.

Solo en mayo de este año, 100 sismos sacudieron nuestro territorio, seguido de abril, donde se registraron 90 movimientos sísmicos. La región que registró mayor número de sismos fue Arequipa, seguido de Lima.

Para el jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, a pesar de que algunos movimientos sísmicos fueron de gran magnitud, tuvieron una profundidad mayor a los 100 km y “no han sido percibidos con intensidad en la superficie. En caso contrario, hubiéramos tenido mayores daños”.

Comparando las estadísticas, se encontró que en el año 2019 se dieron 540 sismos, 138 menos de los que vamos en el 2020. Pero en cuanto a la intensidad de los movimientos telúricos, en el 2019 se dio uno de los más fuertes de los últimos años: magnitud 8 en la escala de Richter, con epicentro a 75 km al sureste de Lagunas, en la región de Loreto.

Ante la inquietud de este aumento significativo de sismos reportados entre el 2019 y 2020, el jefe ejecutivo de IGP aclaró que “antes, los sensores sísmicos eran más duros o menos sensibles, ahora los sensores son más sensibles y también los tenemos distribuidos por todo el país. Por lo tanto, ahora se pueden registrar más sismos de los que se registraban antes. Eso no significa que se esté incrementando la actividad sísmica. Esta se encuentra como siempre. Con los sensores en todo el Perú, ahora nos enteramos de lo que sucede en el momento. Lo que está ocurriendo es que las tecnologías se están desarrollando mucho más y también se ha incrementado el número de sensores. Entonces, aquellos sismos de menor magnitud, que años anteriores no se reportaban porque no producían daños, ahora sí los reportamos”.

Además, Tavera explicó que, aún durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, el monitoreo de sismos y desastres naturales ha continuado con normalidad.

“Dentro de lo que representa el SINAGERD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), cada institución cumple una función. El IGP tiene el rol de informar a la población de los eventos sísmicos de manera continua. Nosotros como IGP, durante la pandemia, seguimos operando nuestros centros de monitoreo, sistema sismológico como el centro de monitoreo vulcanológico. Los dos centros están operando al 100%; por lo tanto, la información siempre se está haciendo llegar a la población. Otras instituciones son las encargadas de preparar a la población (INDECI) y previsión del daño si se presenta un evento sísmico”, detalló.

Preparados ante emergencias en tiempos de COVID-19

Nuestro país, por su ubicación y condiciones geográficas, es vulnerable a diversos peligros inesperados que podrían ocasionar una emergencia que requiera evacuación inmediata, como lo son los sismos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que, ante una emergencia, se actúe con calma y se identifique las zonas seguras dentro y fuera del hogar para evitar daños personales.

Además, aconseja tener una mochila de emergencia, la cual contenga agua, radio portátil, abrigo y alimentos básicos enlatados no perecibles. Debido a la coyuntura, se debe incluir tres juegos de mascarilla y guantes, alcohol en gel, jabón y un envase de lejía bien sellado. En caso algún miembro de la familia sea paciente COVID-19 positivo, se debe guardar medicina, utensilios y alimentación para su uso exclusivo.

Ante cualquier eventualidad, Indeci llama a mantener la calma y evacuar usando la mascarilla en todo momento y mantener la distancia social de 1,5 metros para evitar aglomeraciones. Las personas con COVID-19 deben evacuar portando doble mascarilla.

Finalmente, el Indeci recomendó a la ciudadanía organizarse en sus respectivos hogares y realizar simulacros de evacuación para ejercitar los procedimientos ante sismos de gran magnitud. Cabe resaltar que estas recomendaciones son complementarias a las del Ministerio de Salud y en ningún caso las reemplazan.

Para mañana, 5 de noviembre, se había programado el III Simulacro Nacional por Sismo seguido de Tsunami a las 20:00 horas. Pero la Resolución Ministerial N° 115-2020-PCM, aprobada en mayo, suspendió la ejecución de simulacros y simulaciones en tanto se encuentre vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional “por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19”.

