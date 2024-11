Según advirtieron, el último lunes, una retroexcavadora estuvo retirando piedras de ambas playas en la urbanización El Silencio. Tal y como se pueden ver en fotos y videos colgados en las redes de Gabriel Villarán, Miguel y Tomás Tudela, Joaquín del Castillo, entre otros deportistas, la máquina pesada estuvo andando sobre la arena como parte de una obra supervisada por la Municipalidad de Punta Hermosa, en la que se colocarán muros de contención frente al mar .

En uno de los videos Villarán comenta que vecinos de la mencionada urbanización, agrupados por la Asociación de Propietarios de la Urbanización El Silencio (APUES), se encontraba al tanto de estos trabajos. Agregó que tampoco se proporcionó previamente información técnica sobre la obra y el impacto que ocasionaría al ecosistema.

“Esta ampliación es una seria amenaza para las olas de Señoritas y Caballeros, pueden ocasionar daños irreversibles. Con esta obra se busca ampliar los metros de pista en una calle de poco tránsito, a costa de preciados metros de playa, creando muros de contención que como consecuencia acortará el espacio entre mar y playa. Lo que los vecinos piden y exigen hace varios años es asfaltar la calle, más no una ampliación”, expresó.

El tablista señaló que como comunidad exigen estar informados y participar del proceso, ya que se trata de obras en espacios públicos y lo que no se quiere es que las olas de calidad mundial que hay en esta zona se vean perjudicadas. “Tienen planes de mover las piedras. Nos ha tomado por sorpresa a la comunidad surfer y tablista de Señoritas”, refirió .

Villarán detalló que las playas de Punta Hermosa están protegidas por la ley de rompientes (que protege las olas para la práctica de deportes como el surf), y que el movimiento que hace la retroexcavadora moviendo las piedras hacia el mar afecta muchísimo la corriente, las piedras, la arena, entre otros.

En tanto, el tablista local Joaquín del Castillo también advirtió la presencia de maquinaria pesada en Punta Hermosa y comentó que la comuna debería brindar mayor información sobre lo que viene pasando en el distrito. “Desde el agua me doy con la sorpresa de que hay un tractor moviendo las piedras, moviendo áreas naturales que se habían creado entre las piedras. Queremos saber qué esta pasando, Señoritas es la joya de Punta Hermosa, queremos esta enterados”, manifestó.

Por su parte, Villarán dijo que ya se han podido reunir con representantes del municipio para conocer más sobre lo que se piensa hacer en el malecón de Punta Hermosa. Asimismo, han presentado algunos pedidos y sugerencias para que sean tomados en cuenta con el objetivo de que los trabajos no afecten la playa y las olas.

“Estamos en una mesa de diálogo con la municipalidad para ver si llegamos a un punto medio y a la espera de que nos digan si son factibles esos ajustes. Dependiendo de si la municipalidad acepta o no nosotros vamos a tomar una decisión. Quienes lideran nuestra posición es APUES, el club de tabla Punta Hermosa, colectivo Hazla por tu ola (que representan la ley de rompientes) y vecinos en general”, sostuvo.

El deportista resaltó el hecho de que el municipio de alguna manera viene siendo flexible y se muestra dispuesto a conversar con ellos para resolver las inquietudes que han surgido en torno a la obra. Consideró que en el transcurso de dos o tres días se tendrá algo más concreto para ver si finalmente el proyecto va o no.

Fuentes de la Marina de Guerra del Perú indicaron a El Comercio que efectivamente sí se estaban realizando unos trabajos en la zona en mención, pero sin la autorización debida. Esto fue verificado por la Capitanía de la Marina. Por tal motivo, ordenaron parar los trabajos e iniciaron un proceso sumario . Asimismo, en estos días citarán a las partes involucradas.

¿Qué ha dicho el municipio?

A través de una publicación en su cuenta de Facebook del pasado 7 de noviembre, la Municipalidad de Punta Hermosa dio a conocer el inicio de los trabajos de “ construcción de lo que serán los nuevos muros de contención y enrocado en ciertos tramos del malecón principal de la urbanización El Silencio”.

Dicha obra, indicó, permitirá en una segunda etapa asfaltar toda la vía, con el propósito de que el tránsito vehicular y peatonal sea más seguro. Además, dijo que los trabajos no generarán el cierre de calles y que el tránsito se mantendrá con normalidad. También brindó un cronograma detallado con la ubicación, el inicio y el fin de cada intervención (5 en total).

Tras ser consultada por El Comercio, desde la Municipalidad de Punta Hermosa mencionaron que con el pasar de los años y la erosión del mar el espacio destinado a la vía vehicular se ha ido acortando. Por tal razón, la idea es reforzar toda la zona con muros de contención; en algunos casos se tendría que demoler los existentes y construirlos de nuevo. Esto último era lo que se planeaba hacer en la playa Caballeros, indicó, según lo que recomienda en el estudio técnico.

En tanto, aseguró que este enrocado no afecta la rompiente de las olas, algo que refiere se ha explicado a los vecinos y tablistas de la zona. “En la playa Caballeros era simplemente poner una roca mas grande en la zona destinada al enrocado. No se piensa afectar la rompiente de las olas”, sostuvo la comuna.

Desde el municipio agregaron que se ha acordado con los vecinos en que habrá una próxima reunión con representantes de la empresa que ganó la licitación para hacer la obra para que les explique con mayor detalle lo que se piensa realizar. Ellos mismos analizarán si técnicamente es viable las sugerencias hechas. Mientras tanto, dijeron, se han paralizado las obras.

¿Qué afectación habría?

Por su parte, el tablista peruano Tomás Tudela compartió un video en su cuenta de Instagram en el que explica las consecuencias negativas que tendría la realización de estos trabajos a un paso del mar de Punta Hermosa.

“No sé qué es lo que se quiere hacer, si extender el malecón o ampliar la pista para que sea más grande, lo cual me parece innecesario. Como sea, el problema es mover las piedras y la arena que están situadas ahí por naturaleza y por esa razón es que existen olas como las que hay en Señoritas y Caballeros. Eso va a influenciar mucho en cómo van a quedar nuestras playas después”, expresó.

Tudela consideró vital un estudio de suelo adecuado para saber si realmente no se van a dañar la playas ni su ecosistema con los trabajos. De lo contrario, detalló que se estaría causando la extinción de olas, que las playas se queden sin arena, como es el caso de Caballeros. Precisó que esta era mucho más grande antes, pero que luego de que colocaran un muro de contención, se convirtió en una playa “muy chiquita”.

“Somos de Punta Hermosa pero no teníamos ni la más mínima idea que se haría esto. Yo tengo entendido que todas esas playas están protegidas por la ley, entonces no debería haber modificaciones en la arena y ni con las piedras. Si quitas piedras cambias el ecosistema, puede ser que en 3 o 4 años el suelo se vuelva agua o quizá haya mucha más arena, hay cosas que no podemos pronosticar si es que no hay un estudio adecuado para saber si habrá o no algún cambio. Por lo que veo han sacado piedras, las han tirado al mar y han hecho camino. Eso es lo primero que se hace cuando se destruye algo”, comentó.

Tudela finalizó diciendo que tanto el mar como las olas son tan sensibles que al mover una piedra que está en la orilla de Señoritas, donde revienta la ola, puede cambiar esa playa, pero también la de Caballeros, Pico Alto y otras más, porque son lugares que se han creado naturalmente. “Mover piedras en Señoritas puede causar la destrucción de muchos otros lugares”, enfatizó.

¿Qué pasó en la playa La Herradura?

El temor de algunos veraneantes es que suceda con las playas de Punta Hermosa lo mismo que ocurrió con la recordada playa La Herradura. Este balneario fue el más concurrido, famoso y preferido de los limeños entre las décadas del 30 y 60. Luego fue cayendo su prestigio tras la pérdida paulatina de lo que eran sus características físicas, como la arena, las piedras y las corrientes marinas. Asimismo, una particularidad que distinguía a esta playa y que atraía a los visitantes giraba en torno a las olas del mar.

Actualmente, en la playa La Herradura se pueden ver locales destruidos, poca arena y más piedras en la orilla.

Según varios residentes de este lugar, muchos de ellos surfistas de larga data, La Herradura tenía las mejores olas de Lima, pero los continuos cambios a través del tiempo hicieron mella en el balneario.

No obstante, hubo un hecho que marcó el inicio del declive de esta playa: durante los años 80, el municipio de Chorrillos dinamitó una zona de rocas para hacer el camino hacia La Chira. Eso originó que miles de fragmentos rocosos fueran arrastrados por el mar hacia la playa, haciendo que La Herradura perdiera sus 100 metros de playa, su encanto y a los veraneantes que la frecuentaban.

Actualmente, en el lugar se pueden ver locales destruidos, poca arena y más piedras en la orilla que impiden a los pocos visitantes tener una experiencia única en un día soleado.

Cabe mencionar que en diciembre del 2011, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán inauguró el malecón de la playa La Herradura. A fin de recuperar los días gloriosos de este sitio, su gestión vertió toneladas de arena en la playa. Dos días después, la corriente del mar arrastró gran parte de la arena colocada.