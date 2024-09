La modelo uruguaya Romina Gachoy confirmó que recibe frecuentes mensajes y propuestas de figuras del fútbol, música y política, quienes reaccionan a sus publicaciones en redes sociales e incluso le ofrecen viajes al extranjero con todos los gastos cubiertos. Sin embargo, decidió no revelar sus identidades.

Gachoy respaldó lo dicho por su esposo, Jean Paul Santa María, con quien renovó sus votos en diciembre de 2023. En una entrevista para “América Hoy”, el cantante mencionó que futbolistas le escriben a su esposa, insinuando que entre ellos estaría Jefferson Farfán. “Me han hecho recordar lo que vive mi esposa Romina Gachoy, le escriben futbolistas” , dijo Jean Paul, agregando: “Son futbolistas nacionales e internacionales, intergalácticos ”.

Niega que Jefferson Farfán le envió mensajes, pero asegura que otros famosos la invitaron de viaje el extranjero





Gachoy negó haber recibido propuestas de Farfán. “ Fue una especulación, no es una de las personas que me han escrito, pero sí otros chicos de la selección” , aclaró en una entrevista con Trome. Indicó además que fue contactada por artistas y políticos, pero prefiere no asociar su nombre a otras persona, aunque algunos sean insistentes.

A pesar de los mensajes, Gachoy aseguró que tiene total confianza en su relación con Jean Paul y siempre le cuenta lo que ocurre. Además, destacó que, aunque sigue recibiendo propuestas, no tiene intención de revelar quiénes le escriben: “Reaccionan a mis historias y me invitan a viajes al extranjero”.

La reconciliación de Jean Paul y Romina Gachoy





Jean Paul Santa María y Romina Gachoy reanudaron su relación amorosa en diciembre de 2023, después de una breve crisis marital. “Lo que nos pasó fue algo cotidiano que le puede pasar a cualquier pareja. En este caso dependía de él enfocarse en esos espacios de los dos que ya no teníamos, y el cambio ha sido radical; parecemos novios”, comentó Romina en “Magaly TV, la Firme”, ese mismo mes.