Luego de que Jean Paul Santa María revelara en el programa “América Hoy” que su esposa Romina Gachoy recibe más de un mensaje por parte de futbolistas peruanos, especialmente de deportistas catalogados como “intergaláticos”, la modelo uruguaya fue consultada en el mismo programa sobre si Jefferson Farfán era uno de los personajes que intentó comunicarse con ella. A continuación, te contamos cuál fue su respuesta.

¿JEFFERSON FARFÁN INTENTÓ COMUNICARSE CON ROMINA GACHOY?

En la edición del 18 de septiembre de “América Hoy”, Romina Gachoy participó como invitada del programa y confirmó las declaraciones que hizo su esposo Jean Paul Santa María un día anterior, donde aseguraba que ella recibe mensajes de futbolistas peruanos.

En este sentido, recordando que Santa María mencionó que “intergalácticos” le escriben a Gachoy, la conductora Brunella Horna se animó a preguntarle a la uruguaya si Jefferson Farfán era uno de los involucrados. Esto fue negado categóricamente por la influencer.

“Jefferson (Farfán) no es de esa lista, pero sí hay de su nivel y más, porque hay futbolistas de otros países”, comentó la modelo, descartando así a la popular ‘Foquita’.

Por otro lado, Romina Gachoy sí se animó a confirmar que seleccionados de Perú le escribieron por redes sociales, e incluso reveló que algunos de ellos están suscritos a su cuenta de OnlyFans. Estas declaraciones dejaron sorprendidos a los conductores del magazine matutino de América Televisión.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE JEAN PAUL SANTA MARÍA SOBRE LOS MENSAJES QUE RECIBE ROMINA GACHOY POR PARTE DE FUTBOLISTAS?

En el programa del 17 de septiembre de “América Hoy”, el cantante peruano reveló que su esposa Romina Gachoy le contó que recibe mensajes y propuestas de futbolistas peruanos y extranjeros, a pesar de su compromiso formal. “Uy, si yo hablara. Lo importante es que ella viene y me cuenta. Son futbolistas nacionales e internacionales, intergalácticos...”, dijo Jean Paul. En este sentido, debemos señalar que Farfán utiliza el término “galáctico” para referirse a sus amigos en su podcast de YouTube “Enfocados”.

A pesar de ser presionado por las conductoras de “América Hoy” para revelar las identidades de quienes envían mensajes sugerentes a su pareja, el cantante prefirió no hacerlo. “Tampoco voy a quemar a los amigachos que vienen escribiendo”, dijo. Sin embargo, Santa María sí decidió aprovechar el espacio televisivo para enviar una advertencia. “Quiero que sepan que todo lo que le escriben a mi esposa yo me entero, porque a mí todo me lo cuenta”, sostuvo.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE JEFFERSON FARFÁN RESPECTO A SU HIPOTÉTICO VÍNCULO CON ROMINA GACHOY?

Luego de que mencionaran su nombre en una lista de los posibles futbolistas que intentaron comunicarse con Romina Gachoy, Jefferson Farfán se comunicó con el conductor Edson Dávila para pedirle que no lo involucren en estos temas.

“Me escribió Jefferson Farfán, fastidiado, molesto.... cuestionando, ¿por qué usan su nombre?”, indicó el panelista de “América Hoy” el pasado 18 de septiembre, para luego asegurar que el popular ‘Foquita’ solicitó que lo dejen al margen del asunto.

Por otro lado, a raíz de sus declaraciones, Jean Paul Santa María aprovechó las cámaras de América Espectáculos para explicar que cuando mencionó la palabra “intergaláticos”, nunca intentó referirse al exfutbolista blanquiazul. “Es un término que ni Jefferson (Farfán) ni nadie tiene por qué apoderarse. Son palabras que están ahí en el diccionario”, sostuvo. “No fue mi intención involucrarlo a él”, agregó.