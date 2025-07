La gatita más famosa del mundo se presenta en 13 versiones distintas, cada una con una profesión diferente. Desde científica hasta futbolista, pasando por piloto, chef o streamer: la nueva colección de Hello Kitty que lanza hoy El Comercio está pensada para fanáticos de todas las edades y para quienes saben que coleccionar también es una forma de contar historias.

Cada entrega incluye una figura de Hello Kitty en un rol profesional, acompañada de un libro ilustrado de tapa dura que complementa la experiencia. La colección arranca hoy con la figura clásica del personaje y su respectivo libro, disponible en quioscos seleccionados y en la web de Colecciones El Comercio, a S/ 34.90. No se necesita cupón. Las siguientes entregas aparecerán cada jueves con el mismo precio.

La colección dispone de varios modelos de Hello Kitty. (Foto: Difusión)

El calendario de entregas es el siguiente: el 31 de julio llegará Hello Kitty Detective; el 7 de agosto, Hello Kitty Piloto; el 14, Hello Kitty Doctora. La quinta entrega, programada para el 21 de agosto, será una edición especial: un bolso inspirado en el personaje. Luego seguirán Hello Kitty Chef (28/08), Astronauta (04/09), Fotógrafa (11/09), Streamer (18/09), Futbolista (25/09), Cantante (02/10), Científica (09/10) y Profesora (16/10).

Los libros están diseñados para conservarse en el tiempo, con ilustraciones de calidad y contenido oficial. Más que simples juguetes, estas figuras son piezas de colección. Con edición limitada, esta propuesta combina diseño, nostalgia y cultura pop, ideal para regalar, compartir en familia o sumar a la vitrina personal de cualquier fanático que valora los objetos con historia, detalle y un sello reconocible en cualquier parte del mundo.