Por primera vez en Lima, la Orquesta Filarmónica de Nueva York presentará su afamado Cuarteto de Cuerdas el 19 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. Las entradas ya están disponibles en Teleticket, con precios que van desde los S/ 40.

El Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de Nueva York es aclamado por su maestría interpretativa y sólida trayectoria, además de ser galardonado con numerosos premios internacionales, entre ellos el Premio Avery Fisher, una de las máximas distinciones de la música clásica en EE.UU., y el Premio Grammy por Mejor Interpretación de Música de Cámara en varias ocasiones.

Con una trayectoria que los ha llevado a actuar en escenarios como el Carnegie Hall, la Sala Filarmónica de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires, el cuarteto presenta un repertorio que abarca desde obras clásicas hasta composiciones contemporáneas, muchas de ellas escritas especialmente para ellos. Publicaciones como The New York Times y The Guardian elogiaron su capacidad para revitalizar lo familiar y explorar lo desconocido, mientras que la revista Gramophone “los ha descrito como un modelo de perfección en la música de cámara contemporánea”.

El cuarteto está compuesto por los músicos principales de la orquesta: el concertino Frank Huang, el director del segundo grupo de violines Qianqian Li, la directora de la sección de violas Cynthia Phelps, y el violonchelo principal Carter Brey. Formado en enero de 2017, durante la temporada del 175.° aniversario de la Filarmónica, el cuarteto ha ganado múltiples premios y ha realizado presentaciones en la serie de Música de Cámara de la Filarmónica en el David Geffen Hall y el Merkin Concert Hall de Nueva York.