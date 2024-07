Hace unos años, el cantautor y productor peruano Abraham Palomino adoptó la identidad de Imposible para darle forma a su proyecto musical. Pasó el tiempo, sumó a nuevas integrantes y se dio cuenta de que hablaban en el mismo idioma. Entonces, este alias musical se volvió una oportunidad colectiva para denominar a la banda. Y así fue.

Ahora como la banda Imposible, Abraham junto a Sayuri Espinoza (batería), Aixa Gutiérrez (voz), Lucy Pérez (guitarra) y Estefanía Aliaga (bajo) acaban de publicar “Todo vuelve a su lugar”, una canción que despide mucho pop y un mensaje de esperanza frente a las dificultades con las que cualquier persona puede toparse en el camino. El tema fue producido por Pablo Giménez, de la banda argentina El Zar.

―¿Por qué decidieron que la banda adopte el alias que antes te identificaba solo a ti, Abraham?

Abraham: Porque mantenía la misma esencia del proyecto, pero con la suma de todas las personalidades que integran la banda.

Aixa: Mutar a otro nombre podría cambiar un poco la esencia de la banda. Es una palabra divertida y se presta para cualquier ocasión e interpretación.

―¿Qué ha vuelto a su lugar en la vida de ustedes?

Aixa: Las ganas de cumplir con mis sueños y de trabajar duro por ellos. Siempre estuvieron ahí, pero cuando escribí la letra estaba pasando por un momento en el que no le encontraba ninguna salida a mis problemas personales. Me sentía muy estancada hasta que tomé la decisión de alejar a las personas tóxicas de mi vida, renunciar a lo que me hacía daño.

Lucy: En mi caso, la estabilidad emocional. Nos emociona mucho volver a tocar y haber encontrado una identidad como banda. Nos gusta que el proyecto esté conectando mucho con la gente.

―¿Qué te acompañen solo mujeres en la banda fue una decisión expresa?

Abraham: No lo decidí. Se dio de forma completamente natural. A la primera persona que convoqué para darle forma al proyecto fue a Sayuri, en 2021. Me parece una de las mejores bateristas del país y tiene un gran criterio para armar bases rítmicas. Sobre esa sinergia fuimos armando la banda. La última en ingresar fue Lucy, por cuestiones de reemplazo de otro integrante.

Imposible es un proyecto fundado por el músico Abraham Palomino. (Milena Espinoza)

―¿Cuánto le ha sumado a tu carrera tu paso por Argentina?

Abraham: Mucho. Mucho aprendizaje de poder estar en estudios allá, de compartir jornadas de producción con personajes como Tweety González, quien cambió la música en nuestro idioma. Ahora con Pablo Giménez, uno de los músicos que más admiro. Creo que Buenos Aires tiene una facilidad para contar historias que ojalá podamos tener en nuestra ciudad algún día.

―¿Cómo fue la experiencia de trabajar directamente con Pablo de El Zar?

Abraham: Gran experiencia. Con Pablo desarrollé una relación de amistad. Las cosas se nos dieron con mucha fluidez y apuntando a un mismo norte: hacer canciones que emocionen con buena onda. En junio del año pasado cuando volvieron a nuestra ciudad, su banda y la nuestra se conocieron y compartimos algunas salidas, almuerzos y buena música.