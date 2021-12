Conforme a los criterios de Saber más

La consigna era pasarla bien y la noche garantizaba diversión. Aquel día, Leslie Shaw, escuchaba música en un rincón de una discoteca limeña, cuando un “chico lindo y misterioso” la sacó a bailar. Después de varios bailes juntos y algunas copas de vino, la atracción surgió, el momento se encendió, y lo que vivió la cantante esa noche quedó arraigado en sus recuerdos. “Después de ese día no nos volvimos a ver, nunca más supe de él”, asegura sobre la historia que inspiró su más reciente single, “No olvido”.

“Cuando hago música me gusta contar cosas que me han pasado. Esto me ocurrió hace muchos años en Perú, cuando era soltera y me gustaba ir a fiestas. Fue lindo, tomamos unos vinos, pero el chico desapareció. Me quedé pensando en ese amor que surgió en una noche y no lo olvido”, asegura.

Cinco meses después de su exitoso sencillo “La Culpa”, Shaw Thays lanza “No olvido”, tema en el que comparte autoría con el reguetonero Yozuel, bajo la producción de Yondoe.

“Estaba haciendo mucha música durante la pandemia y mi productor y mi mánager me invitaron a Puerto Rico para seguir haciendo más canciones con ellos. He hecho más de 20, también he hecho colaboraciones con otros artistas y con otros productores en Miami, pero ‘No olvido’ es muy personal, está escrita por mí, inspirada en mi vida”, destaca la cantante.

Leslie Shaw acompaña esta nueva propuesta musical con un videoclip rodado en Estados Unidos bajo la dirección y realización de Ignacio Ugarteche y Sabrina Franco. La historia del video transita por un amor no correspondido.

“Ahora que soy artista independiente quiero soltar mucha música, quiero que mis fans se sigan sintiendo identificados conmigo, quiero contar historias que me hayan pasado, quiero probar con sonidos nuevos, arriesgar un poco más, sobre todo ahora que he mejorado como productora y compositora ”, señala.

En 2020, la cantautora peruana se desvinculó laboralmente de Sony Music Latin y firmó para Vla Music Entertainment de Miami en busca de su independencia. Casi un año después, la artista vuelve a cambiar de casa discográfica. Se sumó al equipo de Solo Fuego Music de Puerto Rico.

“Con ellos he trabajado estos últimos sonidos. Opté por el cambio porque en Miami conocí a mucha gente de la industria. Al comienzo de la pandemia me invitaron a Solo Fuego Music, al estudio que tienen en Orlando. Me sentí muy cómoda trabajando con ellos. El productor que es Yondoe ha hecho la última canción de Farruko, “El incomprendido”. Son artistas jóvenes que me inspiran, tenemos muchos proyectos para el próximo año, incluyendo feats con otros artistas , la idea es seguir creciendo y trabajando”, destaca.

Mientras Leslie se prepara para volver a Medellín para la promoción de un proyecto musical en el que tuvo la oportunidad de cantar en portugués y en inglés. “Es un videoclip increíble, muy grande, lo hice con un artista muy conocido en Brasil y un productor colombiano. Canté en tres idiomas y estoy como compositora y cantautora. Se me están abriendo muchas oportunidades, muchas puertas”, asiente orgullosa.

“Me siento muy poderosa porque no tengo jefes, porque puedo decidir sobre mi carrera, experimentar con sonidos nuevos, elegir con quién deseo trabajar y con quién no”, añade.

Fuente de ingreso

Reconoce también que Onlyfans es una fuente de ingreso importante para ella, así como otras redes sociales que también utiliza, como Instagram, Facebook y Cameo.

“No sabía que en Perú veían a Onlyfans por el lado sexy. Lo abrí porque estaba en Estados Unidos, porque Cardi B lo abrió. Soy cantante, nos soy modelo, subo fotos sexys y videos de backstage, como siempre lo he hecho. Voy a empezar a vender merchandising también por ahí. En la pandemia aprendí a utilizar mis plataformas y monetizarlas de la mejor manera”, remarca.

