La cantante y actriz peruana Tania Helfgott regresará a los escenarios en el espectáculo Música de Película Sinfónico, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre en el Teatro Peruano Japonés. Bajo la dirección de Renzo Dalí y con la participación de treinta músicos sinfónicos, el evento promete un recorrido por bandas sonoras de películas, series de televisión y dibujos animados.

Helfgott, conocida por su papel en la serie “Carmín” de 1984, interpretará el tema “My Heart Will Go On”, famoso por la película “Titanic” y popularizado por Céline Dion. “Volver a pararme frente a un escenario donde el público está compuesto por mis compatriotas me resulta doblemente emocionante y me llena de felicidad”, expresó la artista.

Otro de los puntos destacados del evento será el concierto de la Banda del Conadis, compuesta por niños, adolescentes y adultos con discapacidad. Esta agrupación, invitada por DEA Conciertos, fue reconocida por su capacidad para interpretar melodías complejas con precisión.

El grupo se presentará el 30 de noviembre, mientras que Helfgott actuará el día 29. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un repertorio variado que incluirá grandes éxitos del cine y sorpresas adicionales. Los boletos para Música de Película Sinfónico ya están disponibles en Teleticket.