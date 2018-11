Horóscopo de hoy jueves 29 de noviembre del 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este jueves 29 de noviembre del 2018.

ARIES

(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: conviene equilibrar los trámites con los asuntos pendientes. Hágalo ó los negocios no avanzarán. Amor: le pedirán algo a cambio que no está dispuesto a dar; no se precipite.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: necesidad de límites. Llegan personas que abusan de su confianza y los debe mantener a raya. Amor: una tonta discusión afectará su apacible mundo pero todo se arreglará.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: fin de un ciclo de escasez, nuevo comienzo con la certeza de haber aprendido. Amor: el día se revela propicio para resolver una dura crisis de pareja y todo mejora.

CANCER

(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los reclamos le hacen perder la paciencia. Cambie de actitud ó los nervios le afectarán. Amor: su pareja le hará planteos confusos. Diviértase y la solución llegará.

LEO

(julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la estrategia elegida confunde a sus rivales y hace que su gestión sea exitosa. Amor: sus actitudes caprichosas le pondrán al borde de la ruptura. Conviene abrir su corazón.

VIRGO

(agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: retoma una actividad que muchos dejaron de lado y la convierte en un éxito. Amor: sensualidad; entendimiento pleno en la intimidad; deseará que el día no acabe nunca.

LIBRA

(sept. 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recurrirán a usted por su gusto estético. Inicia actividad que está hecha a su medida. Amor: se enojará con su pareja porque le niega la última oportunidad que necesita.

ESCORPIO

(octubre 23-nov.21)

Trabajo y negocios: tendrá argumentos que nadie puede rebatir. Sus rivales estarán en problemas. Amor: regalos; sorpresas; citas improvisadas; todo une y consolida la vida de pareja.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: su tiempo es cada vez más valioso. Recuérdelo cuando le interrumpen sus viejos amigos. Amor: la persona que le atrae llegará sin avisar. Calma, usted se verá irresistible.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: descubre que la lealtad se ha quebrado. Descuide, neutralizará a personas maliciosas. Amor: su pareja le apoyará en un problema familiar; conviene tomar distancia.

ACUARIO

(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: anticipa movimientos de la competencia. Personas influyentes querrán felicitarle. Amor: en una reunión sentirá atracción por dos personas; será un momento divertido.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición le conduce por un camino libre de obstáculos. Fin de trámites pendientes. Amor: mejor, sea usted el que rompa el hielo o correrá el riesgo de parecer aburrido.