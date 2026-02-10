Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, martes 10 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: querrá apurar un proyecto o tarea pero el entorno insistirá en no colaborar del todo. Amor: sus actitudes impulsivas no le harán bien a la pareja pero intentará cambiar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los problemas que surgen en un emprendimiento nuevo templarán su carácter. Amor: las pequeñas atenciones inundarán de encanto la relación y crearán armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: le llegarán los datos que mejorarán sus proyectos y facilitan su avance. Amor: la seducción será el factor que hace surgir un rasgo amoroso oculto en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se darán todas las condiciones para avanzar con una idea bien trabajada. Amor: una ex pareja sorprenderá por voces y actitudes poco felices. Momento para alejarla.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llega la hora de implementar esos cambios en los negocios para alcanzar el éxito. Amor: un encuentro fortuito revelará a una bella persona de la que se enamorará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las dudas quedarán resueltas y será oportuno avanzar en el negocio. Amor: su amable encanto logrará crear una bella armonía en la intimidad de la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una reunión casual será el punto de partida de un ambicioso proyecto. Amor: su rasgo enamoradizo será desafiado cuando cierta persona quiera algo más.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una situación confusa podría crear riesgos en proyectos o negocios. Amor: momento para alejarse de rencillas provocadas por terceros y proteger la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo le dará seguridad para generar nuevas ideas. Amor: por fin, conocerá a esa bella persona que comprenderá su interior más profundo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tomará una tarea en la que tiene experiencia y por eso se destacará. Amor: una iniciativa en la pareja facilitará el encuentro que genera dulce armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las condiciones favorables mejoran áreas inesperadas y el éxito surgirá. Amor: ante actitudes irritables, lo mejor será propiciar el encuentro y el diálogo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: iniciará una etapa en la que comenzarán a verse señales de prosperidad. Amor: se acercará a un alma sensible que llenará de momentos felices su vida afectiva.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON GRAN INICIATIVA EN EL TRABAJO PERO NO LE GUSTA RECIBIR ORDENES. ES UN LIDER NATO.