Además de los nuevos episodios de “One Piece”, “The Ramparts of Ice”, la segunda temporada de “Wind Breaker” y la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen”, Netflix tiene otras sorpresas para los fanáticos del anime en abril de 2026. Se trata de “Dandelion” (“Diente de león” en español), serie basada en el manga japonés one-shot escrito e ilustrado por Hideaki Sorachi y que sigue a Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane, miembros de la “Federación Japonesa de Ángeles” que ayuda a almas atrapadas a cruzar al más allá. ¿Cuándo se estrena y cómo ver la nueva producción?

La adaptación de la obra debut del creador de “Gintama” se desarrolla en una burocracia espiritual llena de fallos, asimismo, combina un humor caótico y absurdo con momentos emocionales y conmovedores.Además, explora la muerte no como un final abrupto, sino como un proceso de transición que requiere comprensión y empatía.

El material original de “Dandelion” fue publicado por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump tras recibir una mención honorífica en la 71.ª edición de los Premios Tenkaichi de Manga en 2002.

Misaki Kurogane es la protagonista femenina del anime "Dandelion". Ella se encarga de localizar almas que no pueden descansar por arrepentimientos y ayudarlas a pasar al más allá (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DANDELION”?

El anime “Dandelion”, que cuenta con la dirección de Daisuke Mataga, se estrena el jueves 16 de abril de 2026 en Netflix a nivel mundial.

¿CÓMO VER “DANDELION”?

Por lo tanto, para los episodios de “Dandelion” solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En territorio estadounidense, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios : $7,99/mes

Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios.

Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios.

¿A QUÉ HORA VER “DANDELION”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 p.m.

TRÁILER DE “DANDELION”

¿DE QUÉ TRATA “DANDELION”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “ambientada en el Departamento de Despedidas de la Federación de Ángeles de Japón, ‘Dandelion’ sigue a los ‘ángeles’ Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane mientras se esfuerzan por localizar a los espíritus atrapados en la Tierra —almas incapaces de seguir adelante y encontrar la paz— y guiarlos suavemente para que puedan trascender.

Los ángeles se encuentran luchando por cumplir con sus tareas diarias. Sin embargo, Tetsuo Tanba y su líder, Misaki Kurogane, quienes conforman el Clan Diente de León de la 21.ª División, optaron por tomarse las cosas con calma: en lugar de apresurarse con los casos, dedican tiempo a cada espíritu, escuchando sus arrepentimientos y ayudándolos a resolver lo que los frena. Un día, se topan con el espíritu errante de un anciano que corre a toda velocidad, intentando desesperadamente escapar.”

REPARTO DE “DANDELION”

Chikahiro Kobayashi como Tetsuo Tanba

Megumi Han como Misaki Kurogane

Mamoru Miyano como Seiki Kyokawa

Kazuhiko Inoue como Daigoro Kyokawa

Kensho Ono como Yuichi Kyokawa

Yuki Ono como Shinji Kyokawa

Tomokazu Sugita como el Líder del Escuadrón Kikugumi

Rie Kugimiya como Asako Kurogane (Madre de Misaki)

Daisuke Sakaguchi como Raymond Honda (Profesor)

Shin-ichiro Miki como Free Isobe

Fumihiko Tachiki como Streaked Pork Man

Susumu Chiba como Tamesuke Naito

Satoshi Hino como Inuyama

Kikuko Inoue como la madre de Seiki

Kujira como Inomata

El póster de "Dandelion", anime que adapta el manga de Hideaki Sorachi, quien es el creador de "Gintama" (Foto: Netflix)

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