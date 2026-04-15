En cada episodio de "Dandelion", los protagonistas deben ayudar a las almas a resolver aquello que las mantiene atadas al mundo terrenal, permitiéndoles encontrar la paz (Foto: Netflix)
En cada episodio de "Dandelion", los protagonistas deben ayudar a las almas a resolver aquello que las mantiene atadas al mundo terrenal, permitiéndoles encontrar la paz (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Además de los nuevos episodios de “One Piece”, “The Ramparts of Ice”, la segunda temporada de “Wind Breaker” y la segunda temporada de “”, Netflix tiene otras sorpresas para los fanáticos del anime en abril de 2026. Se trata de “” (“Diente de león” en español), serie basada en el manga japonés one-shot escrito e ilustrado por Hideaki Sorachi y que sigue a Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane, miembros de la “Federación Japonesa de Ángeles” que ayuda a almas atrapadas a cruzar al más allá. ¿Cuándo se estrena y cómo ver la nueva producción?

La adaptación de la obra debut del creador de “” se desarrolla en una burocracia espiritual llena de fallos, asimismo, combina un humor caótico y absurdo con momentos emocionales y conmovedores.Además, explora la muerte no como un final abrupto, sino como un proceso de transición que requiere comprensión y empatía.

El material original de “” fue publicado por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump tras recibir una mención honorífica en la 71.ª edición de los Premios Tenkaichi de Manga en 2002.

Misaki Kurogane es la protagonista femenina del anime "Dandelion". Ella se encarga de localizar almas que no pueden descansar por arrepentimientos y ayudarlas a pasar al más allá (Foto: Netflix)
Misaki Kurogane es la protagonista femenina del anime "Dandelion". Ella se encarga de localizar almas que no pueden descansar por arrepentimientos y ayudarlas a pasar al más allá (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DANDELION”?

El anime “Dandelion”, que cuenta con la dirección de Daisuke Mataga, se estrena el jueves 16 de abril de 2026 en Netflix a nivel mundial.

¿CÓMO VER “DANDELION”?

Por lo tanto,

En territorio estadounidense, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios : $7,99/mes
  • Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios.

  • Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios.

¿A QUÉ HORA VER “DANDELION”?

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m.
España9:00 p.m.

TRÁILER DE “DANDELION”

¿DE QUÉ TRATA “DANDELION”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “ambientada en el Departamento de Despedidas de la Federación de Ángeles de Japón, ‘Dandelion’ sigue a los ‘ángeles’ Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane mientras se esfuerzan por localizar a los espíritus atrapados en la Tierra —almas incapaces de seguir adelante y encontrar la paz— y guiarlos suavemente para que puedan trascender.

Los ángeles se encuentran luchando por cumplir con sus tareas diarias. Sin embargo, Tetsuo Tanba y su líder, Misaki Kurogane, quienes conforman el Clan Diente de León de la 21.ª División, optaron por tomarse las cosas con calma: en lugar de apresurarse con los casos, dedican tiempo a cada espíritu, escuchando sus arrepentimientos y ayudándolos a resolver lo que los frena. Un día, se topan con el espíritu errante de un anciano que corre a toda velocidad, intentando desesperadamente escapar.”

REPARTO DE “DANDELION”

  • Chikahiro Kobayashi como Tetsuo Tanba
  • Megumi Han como Misaki Kurogane
  • Mamoru Miyano como Seiki Kyokawa
  • Kazuhiko Inoue como Daigoro Kyokawa
  • Kensho Ono como Yuichi Kyokawa
  • Yuki Ono como Shinji Kyokawa
  • Tomokazu Sugita como el Líder del Escuadrón Kikugumi
  • Rie Kugimiya como Asako Kurogane (Madre de Misaki)
  • Daisuke Sakaguchi como Raymond Honda (Profesor)
  • Shin-ichiro Miki como Free Isobe
  • Fumihiko Tachiki como Streaked Pork Man
  • Susumu Chiba como Tamesuke Naito
  • Satoshi Hino como Inuyama
  • Kikuko Inoue como la madre de Seiki
  • Kujira como Inomata
El póster de "Dandelion", anime que adapta el manga de Hideaki Sorachi, quien es el creador de "Gintama" (Foto: Netflix)
El póster de "Dandelion", anime que adapta el manga de Hideaki Sorachi, quien es el creador de "Gintama" (Foto: Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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