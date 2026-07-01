CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de todo lo que vivieron en las anteriores entregas, Enola Euforia Holmes (Millie Bobby Brown) y Lord Earnest Augustus Tewkesbury (Louis Partridge) deciden casarse en la tercera y última película de la saga de Netflix basada en la novela de Nancy Springer. Sin embargo, los planes de la feliz pareja se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock (Henry Cavill) sumerge a la protagonista en un peligroso caso. ¿Quién está detrás de los secuestros? ¿Qué busca en realidad? ¿La joven y audaz detective logra descifrar el misterio? ¿Qué pasa al final de “Enola Holmes 3”?

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La película dirigida por Philip Barantini y escrita por Jack Black empieza con Lord Tewkesbury esperando a su amada en el altar, mientras que Enola tiene dudas sobre el matrimonio. Aunque se resiste a renunciar a su apellido y convertirse en una dama, lo que siente por su prometido es más fuerte, así que sube a su carruaje y se dirige a toda prisa a la iglesia en Malta.

El Dr. Watson (Himesh Patel) la intercepta en el camino para informarle que Sherlock ha sido secuestrado y que ella es la única que puede encontrarlo. La protagonista de “Enola Holmes 3” no tiene más opción que regresar y revisar la habitación de su hermano en busca de alguna pista que la ayude a dar con su paradero o con los responsables de su secuestro.

Sherlock Holmes (Henry Cavill) debía entregar a su hermana en el altar, pero fue secuestrado en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ENOLA HOLMES 3“?

Además de recordar su última conversación, o mejor dicho, discusión (Sherlock juzga la decisión de su hermana de casarse y renunciar a su trabajo como detective luego de que colaboraran en algunos casos), Enola encuentra pistas como un trozo de encaje y la palabra Khost garabateada en un espejo en código Morse.

Justo cuando se dirige a hablar con Tewkesbury y explicarle lo que sucedió, Enola reconoce al sargento que Sherlock seguía la noche anterior. Decide perseguirlo, pero antes de que pueda interrogarlo, alguien le dispara. Lo último que dice antes de morir es “Wrath”. Aunque en ese momento, no significa nada para la joven detective, comparte sus ideas con Watson.

Al día siguiente, la madre de Tewkesbury (Hattie Morahan) también es secuestrada. Después de que las autoridades controlan el incendio que el captor provoca en el hotel, Enola se escabulle para buscar alguna pista. Al lugar también acude Mikiel Mizzi (Joe Azzopardi), quien pertenece al Partido Anti-Riformista, un grupo que lucha por una Malta libre. Él señala como posible culpable a una mujer conocida como la profesora Adeline Rathe.

¿Quién secuestró a Sherlock?

Mientras recorre la ciudad, Enola distingue el encaje que encontró en la habitación de su hermano y sigue a la mujer que lo porta por el sistema de alcantarillado subterráneo. Ella también es asesinada por el verdadero culpable antes de que Enola pueda conseguir más información. No obstante, no tiene que buscar más porque la villana revela su identidad. La profesora Adeline Rathe es en realidad Moriarty (Sharon Duncan-Brewster), quien hizo un trato para escapar de la prisión y orquestó todo para atraer a los Holmes a Malta.

Moriarty se dispone a estrangular a Enola, pero Eudoria (Helena Bonham Carter) aparece justo a tiempo para salvar a su hija. Aunque Moriarty logra escapar, está claro que fue ella la que secuestró a Sherlock y a la madre de Tewkesbury. Pero ¿por qué? Una simple venganza contra los Holmes por lograr capturarla y enviarla a prisión. Sherlock está seguro de que hay algo más y Enola se acerca cada vez más a la verdad.

Moriarty (Sharon Duncan-Brewster) escapó de prisión y secuestró a Sherlock en la tercera y última película de "Enola Holmes" ¿Por qué? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ENOLA HOLMES 3“?

¿Cuál es el verdadero objetivo de Moriarty?

Después de un momento romántico entre Enola y Tewkesbury, Euforia, Watson y Mikiel Mizzi se unen para descubrir la verdad. Mientras Enola, su madre y el Mikiel se escabullen para conseguir archivos secretos, Tewkesbury y Watson interrogan al brigadier Sampson (Jason Watkins), padrino de Tewkesbury. Y finalmente se revela que Moriarty, además de venganza, busca el oro que está escondido en Malta.

Durante la Batalla de Khost, un conflicto armado durante la guerra anglo-afgana en el que lucharon tanto el difunto padre de Tewkesbury como el brigadier Sampson, los soldados británicos robaron oro afgano. Arrepentido por lo que hizo, el padre de Tewkesbury decidió fingir que el oro se hundió con su embarcación y esconder el botín.

Moriarty fue liberada para exponer ese hecho, pero ella también planea quedarse con el oro. En ese momento, Enola Holmes también se da cuenta de que Moriarty ha estado manipulando todo para que ellos la guíen al escondite del oro. Gracias a un recuerdo de Tewkesbury sobre su padre, llegan a las cuevas y le tienden una trampa a la villana.

Aunque logran acorralarla junto a sus secuaces, ella utiliza explosivos para escapar. Enola la sigue a caballo y llega al lugar donde se encuentra encerrado su hermano y su futura suegra. Tras una ardua pelea contra Moriarty, Enola libera a la madre de Tewkesbury y antes de que pueda llegar a Sherlock, reaparece Moriarty. No obstante, logran reducir y regresarla a prisión.

¿Qué pasó con Enola y Tewkesbury?

“Enola Holmes 3” termina con Tewkesbury renunciando a su título y Enola tomando la decisión de no renunciar a su apellido. La película cierra con una romántica boda. Sin embargo, la última escena sugiere ¿una cuarta entrega? ¿Qué significa la imagen de un barco hundido con una placa que dice: “The Rathe of Adeline, 1863”?

“Inicialmente, teníamos la escena en la que Enola arroja agua a la cámara, y ahí termina todo”, explicó el director Philip Barantini a Tudum. “Esto cierra la historia. La razón por la que [Moriarty] se llamaba Adeline Rathe era por este barco, el barco que hundió el padre de Tewkesbury”. Este final también pretende dejar a los fans preguntándose: “¿Habrá más?”.

Por su parte, el guionista y productor Jack Thorne señaló: “Ninguno de estos finales es un punto final. Todos estos finales son comas, ya que las posibilidades de estos personajes perduran”.

La tercera y última película de "Enola Holmes" termina con la romántica boda de Tewkesbury (Louis Partridge) y Enola (Millie Bobby Brown) (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ENOLA HOLMES 3”?

“Enola Holmes 3” está disponible en Netflix desde el 1 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la tercera y última entrega de esta saga de misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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