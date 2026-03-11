Después de la aparición de Revolte, el Divino, y su plan para atacar cuando los protagonistas de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) debido a un mal presentimiento que el demonio tiene sobre ellos en el séptimo episodio de la segunda temporada, los fanáticos del anime basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe esperan con ansias los enfrentamientos de ambos grupos. Entonces, ¿cuándo se estrenará el próximo capítulo y cómo verlo?
En “Shingi no revorute” (2x07), Frieren, Fern y Methode se adentran en el bosque en busca de los demonios que atacaron la aldea. Pero el episodio empieza con Genau conociendo a Methode y recordando a su excompañero, quien fue asesinado por Revolte. En tanto, el grupo decide dividirse para completar sus respectivas misiones: seguir el rastro de los demonios y cuidar de los cuerpos.
En el bosque, Frieren, Fern y Methode son atacados por dos demonios que lanzan un hechizo que crea una niebla que bloquea su visión y la detección de maná. Mientras que, Genau y Stark se enfrentan a Lord Revolte, el de cuatro brazos. Cuando el demonio ataca, Stark bloquea y evita sus golpes. Genau utiliza el hechizo “Digardnacht” para crear dos enormes alas emplumadas para sí mismo.¿Qué pasará en el siguiente episodio?
FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8
El octavo episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?
Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.
Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|4:00 p.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”
¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?
Aún no se ha revelado la sinopsis oficial de ”Rippana Saigo” (2x08), octavo episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, no obstante, es claro que continuará con el enfrentamiento de Stark y Genau contra el General Demonio Revolte, quien envió a sus demonios a atacar a Frieren, Fern y Methode.
El final de la segunda entrega está cada vez más cerca, así que el nuevo episodios incluirá escenas intensas y llenas de acción. ¿Los protagonistas lograrán vencer a sus rivales? ¿Todos sobrevivirán?
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí