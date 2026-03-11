Después de la aparición de Revolte, el Divino, y su plan para atacar cuando los protagonistas de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) debido a un mal presentimiento que el demonio tiene sobre ellos en el séptimo episodio de la segunda temporada, los fanáticos del anime basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe esperan con ansias los enfrentamientos de ambos grupos. Entonces, ¿cuándo se estrenará el próximo capítulo y cómo verlo?

En “Shingi no revorute” (2x07), Frieren, Fern y Methode se adentran en el bosque en busca de los demonios que atacaron la aldea. Pero el episodio empieza con Genau conociendo a Methode y recordando a su excompañero, quien fue asesinado por Revolte. En tanto, el grupo decide dividirse para completar sus respectivas misiones: seguir el rastro de los demonios y cuidar de los cuerpos.

En el bosque, Frieren, Fern y Methode son atacados por dos demonios que lanzan un hechizo que crea una niebla que bloquea su visión y la detección de maná. Mientras que, Genau y Stark se enfrentan a Lord Revolte, el de cuatro brazos. Cuando el demonio ataca, Stark bloquea y evita sus golpes. Genau utiliza el hechizo “Digardnacht” para crear dos enormes alas emplumadas para sí mismo.¿Qué pasará en el siguiente episodio?

Lord Revolte finalmente aparece en el séptimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8

El octavo episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 8?

Aún no se ha revelado la sinopsis oficial de ”Rippana Saigo” (2x08), octavo episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, no obstante, es claro que continuará con el enfrentamiento de Stark y Genau contra el General Demonio Revolte, quien envió a sus demonios a atacar a Frieren, Fern y Methode.

El final de la segunda entrega está cada vez más cerca, así que el nuevo episodios incluirá escenas intensas y llenas de acción. ¿Los protagonistas lograrán vencer a sus rivales? ¿Todos sobrevivirán?

Lord Revolte se enfrenta a Genau y Stark en el octavo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

