La serie argentina “Gordon” de Netflix presenta a un personaje realmente inquietante como protagonista y, entre miles de espectadores, una pregunta ha surgido frente a la pantalla: ¿existió de verdad ese hombre? Y resulta que la respuesta tiene nombre y apellido, y está documentada en archivos, sentencias y libros. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento quién fue el Aníbal Gordon real, qué papel tuvo en la historia argentina y qué obras inspiraron la producción de la plataforma de la “N” roja.

Vale precisar que, a lo largo de siete episodios, el show televisivo nos hace testigos del recorrido de un delincuente común que se convirtió en una figura ligada a los servicios de inteligencia y a la violencia paramilitar de los años setenta.

La producción, por su parte, lleva la firma de Pablo Trapero, un cineasta que ya exploró el cruce entre crimen y poder en su película “El clan”.

Antes de continuar, mira el detrás de cámaras de una escena clave de “Gordon”:

¿QUIÉN FUE EL VERDADERO ANÍBAL GORDON?

Según la biografía publicada por la editorial Penguin Random House, Aníbal Gordon fue un hombre que acumuló, desde joven, antecedentes por robos, fraudes y otros delitos.

Así, su prontuario registra hechos como el asalto a la sucursal del Banco Provincia de Río Negro en San Carlos de Bariloche, con un botín estimado en unos 88 millones de pesos de la época (aproximadamente 21 millones de dólares).

Y ese golpe es el episodio con el que abre “Gordon”, la novela de Marcelo Larraquy sobre el personaje.

Además, tal como señala el Ministerio Público Fiscal, él era un agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), integrante de la Triple A y jefe de la llamada “banda de Gordon”.

¿QUÉ PAPEL TUVO ANÍBAL GORDON EN LA TRIPLE A Y LA DICTADURA?

Aníbal Gordon fue señalado como uno de los integrantes destacados de la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, una organización parapolicial vinculada a la represión ilegal.

En ese sentido, la Fiscalía determinó que, durante la última dictadura cívico-militar argentina, Gordon tuvo un papel central en Automotores Orletti, un centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el barrio porteño de Floresta entre mayo y noviembre de 1976.

¿CÓMO TERMINÓ LA VIDA DE ANÍBAL GORDON?

De acuerdo con Infobae, Aníbal Gordon fue detenido en enero de 1984 en una vivienda de La Cumbrecita, en las sierras de Córdoba, acusado por el secuestro extorsivo del periodista y dirigente político Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983.

Y, eventualmente, el 29 de octubre de 1986, fue condenado a 16 años de prisión por ese secuestro y por tenencia ilegal de armas de guerra.

Según La Nación, su nombre también quedó asociado a los asesinatos del intelectual Silvio Frondizi y del diputado Rodolfo Ortega Peña, cometidos en 1974 y atribuidos a la banda que lideraba.

Finalmente, Gordon murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, mientras permanecía privado de libertad. En ese momento, él estaba internado en el Hospital Santojanni y falleció a causa de un cáncer de pulmón.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la miniserie argentina "Gordon" (Foto: Preludio Producciones / Moonlight Cinema / Netflix)

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