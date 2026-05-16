¿Eres de los que les encanta ver las historias cortas en Tik Tok y otras aplicaciones? Netflix tiene una microserie perfecta para ti. Al ser la primera que la plataforma de streaming de la N roja lanza en este formato, probablemente tengas claro de qué título se trata. Esta producción mexicana sigue a una abogada que tras visitar la hacienda de su prometido y conocer al que debía convertirse en su hijastro queda atrapada en un peligroso juego. Además, decide investigar un misterio familiar que atormenta a su novio y a los que lo rodean.

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Esta serie creada y dirigida por Pablo Illanes explora un romance prohibido y secretos familiares, y cuenta con reparto principal conformado por Pamela Almanza, Erick Elias, Graco Sendel, Natalia Plascencia, Ivanna Castro y Carmen Delgado.

Se trata de “Entre padre e hijo” (“Between Father and Son” en inglés), que tras su estreno, el 13 de mayo de 2026, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Iker (Graco Sendel) y Álvaro (Erick Elias) hablan con un "enemigo" del pasado en la microserie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BETWEEN FATHER AND SON”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Entre padre e hijo”, “en apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro.”

Bárbara está segura de sus sentmeitos por Álvaro, pero todo cambia cuando conoce a Iker. El escenario de por si complicado empeora cuando ella descubre que su prometido sufrió una traición simlar en el pasado.

Debido a la duración de los episodios, hay algunas cosas que no se explican claramente y el suspenso no dura lo suficiente como para funcionar. No obstnate, puede ser una opción interesante para este fin de semana.

¿CÓMO VER “ENTRE PADRE E HIJO”?

“Entre padre e hijo” está disponible en Netflix desde el 13 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver la microserie mexicana de suspense y romance prohibido solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ENTRE PADRE E HIJO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BETWEEN FATHER AND SON”

Pamela Almanza como Bárbara

Erick Elias como Álvaro

Graco Sendel como Iker

Natalia Plascencia como Gaby

Ivanna Castro como Margarita

Paulina Ruiz Menéndez como Luna

Ivanna Castro como Leonor

Los actores Erick Elias y Pamela Almanza son parte del elenco principal de la serie mexicana "Entre padre e hijo", creada y dirigida por Pablo Illanes (Foto: Netflix)

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