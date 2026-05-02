Luego de que Nami roba los planos del diorama, guía a Luffy y al resto de los Piratas de Sombreros de Paja a la salida mientras escapan del Dios del Sol. Pero para huir, deben atravesar una pared, algo que eventualmente consiguen en el anterior episodio de “One Piece”, donde también se revela la verdadera identidad del Sun God y su objetivo principal. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda? ¿Cuándo se estrenará y cómo verlo?

En “Destroy the Miniature Garden - Escape Block Kingdom!” (“Destruyan el jardín en miniatura - Escape del Reino de los Bloques“), episodio 1159 de la longeva serie, perseguidos por el dios Sol, los Sombreros de Paja huyen a toda velocidad por Block Kingdom. En medio del caos, el verdadero objetivo del Dios Sol comienza a aflorar. Pero mientras corren, otra pared bloquea su camino.

La verdadera identidad del Dios del Sol es Road, un miembro de los Nuevos Piratas Guerreros Gigantes. La razón por la que retenía a los protagonistas es que estaba obsesionado con convertir a los humanos en sus muñecos y no quería seguir las órdenes de un humano.

En el episodio 1159 del anime "One Piece" se revela la verdadera identidad del Dios del sol y su objetivo principal (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1160 DE “ONE PIECE”

El episodio 1160 de “One Piece” se estrenará el domingo 3 de mayo de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 9 de mayo.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1160?

El episodio 1160, que pertenece al arco de Elbaph, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1160 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 6:15 a.m. (PT) / 9:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1160 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1160 DE “ONE PIECE”?

Luego de escapar del diorama, los Sombrero de Paja exploran Elbaph, donde Luffy se encuentra con Loki, el “Príncipe Maldito” (con la voz de Yuichi Nakamura), en "An Encounter on a Snowfield - Loki, the Accursed Prince” (“Un encuentro en un campo nevado: Loki, el príncipe maldito“), el episodio 1160 de “One Piece”.

Por lo visto en el avance, la historia de desarrolla en un campo de batalla nevado y deja entrever una posible forma híbrida para Loki, quien se espera tenga un papel importante en el arco de Elbaf.

Luffy se encontrará con Loki en el episodio 1160 del anime "One Piece", que se estrena el domingo 3 de mayo (Foto: Toei Animation)

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