“Una casa de dinamita” es una película que nos mantiene en vilo desde el primer momento, ya que nos deja con la expectativa de saber qué pasará con el misil de origen desconocido que se lanzó a Estados Unidos. Debido a las decisiones que deben tomarse en esta carrera contrarreloj, todos comenzamos a sentir la angustia de los personajes que aparecen en la pantalla, algo que se mantiene hasta el final de la trama. A raíz de la adrenalina que nos hace vivir este thriller político, te contamos en esta nota si tendrá segunda parte en Netflix.

Vale precisar que el filme, protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson, retrata los minutos previos a un ataque con misiles nucleares contra el país norteamericano, mostrando en tiempo real cómo los líderes políticos y militares estadounidenses hacen frente a la amenaza.

Idris Elba como el presidente de Estados Unidos en "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

¿“UNA CASA DE DINAMITA” TENDRÁ SEGUNDA PARTE EN NETFLIX?

Tras culminar “Una casa de dinamita”, todos los que vieron la cinta se preguntan si tendrá una segunda parte; y no es para menos, pues el final nos deja muy confundidos y con la tensión hasta el último momento. Para responder dicha interrogante, te daré – a grandes rasgos – algunos datos principales sobre cómo acabó el filme.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! En medio del caos, antes de que el presidente dé sus órdenes, la pantalla se queda en negro… pero de inmediato la historia se reinicia con el director de la FEMA y otros altos funcionarios siendo evacuados por el ejército a un búnker nuclear. En ese contexto, se escucha el sonido de aviones de combate y sirenas, mientras el cielo de Alaska se torna de un color amarillo inquietante. ¿Qué pasó? Fue el amanecer o las consecuencias de la explosión del misil nuclear. Una respuesta que jamás sabremos, pues esa es la última toma de la cinta.

Como es un final ambiguo, los seguidores de “A House of Dynamite” se preguntan si tendrá una segunda parte. Lamentablemente, aún no se ha confirmado ni negado si habrá parte 2. Sin embargo, el guionista Noah Oppenheim dio a conocer – en una entrevista por correo electrónico con Decider – que sabe exactamente lo que ocurrió tras la última toma, pero no la dirá.

“Hay dos preguntas: ¿Detona el misil balístico intercontinental (ICBM) entrante y responde el presidente? Tengo respuestas para ambas, pero no son relevantes para los temas que intentamos plantear. La primera interrogante es: ¿debería una persona tener el poder de decidir el destino de toda la humanidad, con poca preparación y apenas minutos para decidir, mientras corre por su vida? Eso ya debería ser bastante aterrador, pase lo que pase después”, indicó.

Además, explicó cuál es el mensaje que espera que el público se lleve tras ese final: “Es una llamada de atención y una invitación a la conversación. Independientemente del desenlace final que imaginen, ya han visto un horror desenvolverse. Y en el mundo real, estas armas y todos los procesos que acaban de ver siguen acechando en el fondo de nuestras vidas. ¿Nos sentimos cómodos con esa realidad o deberíamos hacer algo al respecto?”.

Entonces, ¿es posible una segunda parte? Si quisieran darle continuidad a la película, la historia se retomaría con los puntos que quedaron en el aire al final, donde todos quedamos en suspenso. Pero cuando se le consultó a Oppenheim si tuvo un final alternativo o alguna escena posterior para “Una casa de dinamita”, él dijo de forma contundente: “¡No!”. Si nos basamos en esta respuesta, es poco probable que haya un nuevo filme, aunque muchos guardan la esperanza que con los días le den luz verde a este proyecto.

"Una casa de dinamita" centra su trama en una crisis sin precedentes: un misil nuclear de origen desconocido es lanzado contra Estados Unidos (Foto: Netflix)

