Nuevas imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS revelan que, tras presentar una inusual “anti-cola”, comenzó a desarrollar una cola convencional, un comportamiento que podría no ser natural. Según un científico de Harvard, esta transición podría ser evidencia de una posible maniobra inteligente, similar a un mecanismo de desaceleración controlado por una tecnología no humana.

Este cuerpo celeste ya había despertado el interés de la comunidad científica desde que fue detectado en el sistema solar en julio, debido a sus características inusuales y su composición química nunca antes observada en la naturaleza. Ahora, su reciente cambio de comportamiento aumenta aún más las especulaciones sobre su origen.

Las observaciones realizadas en septiembre por el Telescopio Óptico Nórdico de España, ubicado en las Islas Canarias, confirmaron que 3I/ATLAS muestra ahora una verdadera cola cometaria.

El objeto interestelar 3I/ATLAS está mostrando cambios inesperados en su estructura: pasó de tener una "anti-cola" a una cola. (Foto: Jewitt and Luu 2025)

Las nuevas imágenes evidencian que el objeto, que pesa aproximadamente 33 mil millones de toneladas, está perdiendo materiales mientras se aproxima al Sol y recibe hasta 33 gigavatios de radiación solar, según explicó el astrofísico de Harvard Avi Loeb en un artículo publicado en su blog.

Loeb señaló que la aparición primero de una anti-cola y posteriormente de una cola convencional podría ser señal de una “maniobra controlada” y un evento de alto impacto tipo “cisne negro”.

La anti-cola estaba compuesta principalmente de dióxido de carbono y agua, con trazas de cianuro y una aleación de níquel nunca vista en la naturaleza, que solo ha sido utilizada en procesos de fabricación humana.

Según el científico Avi Loeb, esta transformación podría indicar un sistema de maniobra controlada, similar a un frenado tecnológico. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

“[Si] el objeto es una nave espacial alienígena que está desacelerando”, escribió Loeb, entonces la anti-cola sería evidencia de una maniobra de “empuje de frenado”, que naturalmente cambiaría a una cola una vez completado el proceso de desaceleración.

Recordemos que, esta misma semana, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) añadió a 3I/ATLAS a su lista de objetos a observar, iniciando un monitoreo por su relevancia científica.

En su sitio web, el grupo escribió: “Si bien no representa una amenaza, el cometa 3I/ATLAS ofrece una gran oportunidad para que la comunidad del IAWN realice un ejercicio de observación debido a su prolongada visibilidad desde la Tierra y su alto interés para la comunidad científica”.

Las agencias espaciales incluyeron al cometa en su lista de observación prioritaria. Aunque no representa una amenaza, podría convertirse en el mayor descubrimiento de la historia moderna. (Foto referencial: Sergio Perez Villar / iStock)

Investigadores de todo el mundo esperan con gran expectativa las imágenes captadas este mes por la cámara HiRISE de la NASA, que proporcionará las imágenes de mayor resolución de 3I/ATLAS hasta la fecha. Estas fueron tomadas por el orbitador de Marte cuando el objeto pasó a 12 millones de millas del planeta rojo, aunque aún no han sido publicadas debido al cierre del gobierno estadounidense.

Se estima que 3I/ATLAS se acercará al Sol el 29 de octubre, momento en el cual estará a una distancia 1.8 veces mayor que la que separa la Tierra del Sol, lo que podría ofrecer nuevas pistas sobre su origen y comportamiento.

Las características inusuales del cometa 3I/ATLAS que desconciertan a los científicos

El cometa interestelar 3I/ATLAS presenta varias características que lo alejan del comportamiento habitual de los cometas conocidos de nuestro Sistema Solar.

Algunas de ellas son:

Chorro de material inusual (Anticola): el cometa sorprendió a los expertos al mostrar un chorro de gas y material extendido dirigido hacia el Sol. Lo “normal” sería que este vaya en dirección opuesta.

Composición química atípica: El material que expulsa contiene níquel puro, pero casi nada de hierro. Este desequilibrio elemental nunca se ha registrado en cometas naturales.

Emisión de agua a baja distancia: Se detectó una gran liberación de vapor de agua a una distancia del Sol donde se esperaba que el hielo permaneciera sólido, lo que sugiere una especia de mecanismo de calentamiento interno o una composición superficial diferente.

Origen y antigüedad extrema: Se cree que el 3I/ATLAS tiene hasta 10.000 millones de años, lo que lo convierte en el cometa más antiguo observado y sugiere que se formó en los orígenes de la Vía Láctea, en un entorno químico muy distinto al nuestro.

