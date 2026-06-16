Poseen un alto coeficiente intelectual que les permite conectar ideas complejas y resolver problemas de manera innovadora, además de una excepcional capacidad de adaptación y un alto nivel de curiosidad insaciable. Las personas más inteligentes comparten rasgos muy marcados que las hacen destacar dentro de su entorno y los expertos en inteligencia emocional coinciden en que también evitan cierto tipo de conversaciones, ¿por qué y de qué se trata? Hoy te explico lo que aseguran quienes vienen estudiando su comportamiento ya que los individuos que poseen más capacidad de comprender, razonar y resolver problemas priorizan el valor, la empatía y la conexión genuina en cada intercambio.

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¿Qué tipo de conversaciones evitan las personas más inteligentes?

Si bien el silencio puede resultar incómodo, también es necesario y hay momentos donde ciertas personas prefieren no emitir comentarios o realizar preguntas y esto está respaldado por la psicología y los expertos en inteligencia emocional. De seguro te has topado con alguien en un ascensor o entrando a tu oficina y te hacen las típicas preguntas de, “¿cómo estás?”, “¿qué tal estuvo el tráfico?”, “¿mejoró el clima por tu zona?”, entre otras. Este tipo de interacción se conoce como ‘small talk’ y suelen ser evitadas por tratarse de una charla superficial ya que no aporta ningún valor emocional, ni intelectual.

Según destaca Justin Bariso, experto en inteligencia emocional en Vanitatis, las personas altamente inteligentes evitan estas interacciones superficiales, las discusiones destructivas y los diálogos basados en la negatividad. En lugar de eso, priorizan el valor, la empatía y la conexión genuina en cada intercambio. Aquí te detallo las conversaciones que prefieren no tener:

La charla trivial o superficial (small talk): diálogos repetitivos e impersonales sobre el clima, el tráfico o temas genéricos. No por desinterés, sino porque son conscientes de que esto no construye confianza ni aporta valor intelectual o emocional.

diálogos repetitivos e impersonales sobre el clima, el tráfico o temas genéricos. No por desinterés, sino porque son conscientes de que esto no construye confianza ni aporta valor intelectual o emocional. Chismes y habladurías: hablar de la vida privada de terceros de forma crítica o destructiva. Este tipo de intercambios suele ser síntoma de inseguridad y genera un ambiente de desconfianza.

hablar de la vida privada de terceros de forma crítica o destructiva. Este tipo de intercambios suele ser síntoma de inseguridad y genera un ambiente de desconfianza. Quejas y rivalidades: conversaciones estancadas en la crítica constante, el victimismo o la validación de rencores. Las personas inteligentes prefieren enfocar su energía en proponer soluciones y mirar hacia adelante.

Las personas altamente inteligentes evitan las interacciones superficiales. (Foto: Budgeron Bach / Pexels)

¿Por qué evitan la charla trivial o superficial (small talk)?

Entre las principales características del small talk destacan que gira en torno a temas previsibles y neutros; no genera vínculo emocional; se emplea para rellenar el silencio, no para conocer mejor al interlocutor y es fácilmente olvidable. Por eso, las personas más inteligentes apuestan por enfoques que fomentan una conexión real.

Justin Bariso señala que este tipo de diálogo carece de impacto real ya que no ayuda a conocer al interlocutor, es fácilmente olvidable y no deja espacio para la autenticidad. Las personas con una alta inteligencia emocional, por el contrario, prefieren conversaciones con propósito, donde prime el interés por el otro y exista un verdadero intercambio de ideas o emociones.

Las personas más inteligentes evitan los diálogos repetitivos e impersonales sobre el clima, el tráfico o temas genéricos. (Foto: Edmond Dantès / Pexels)

¿Cómo generar conversaciones que tengan impacto en las personas más inteligentes?

Bariso recuerda que la clave para entablar una buena conversación no está en hablar mucho, sino en saber escuchar. Además, es importante formular preguntas abiertas que inviten al otro a hablar sobre sí mismo y evitar interrumpir o desviar el foco hacia uno mismo.

Las personas más inteligentes prefieren conversaciones orientadas a “¿Qué proyecto te ha entusiasmado últimamente?”, “¿Qué te gustaría aprender en los próximos meses?” o “¿Hay algo que te apasione fuera del trabajo?” ya que permiten descubrir aspectos personales del interlocutor que, de otro modo, quedarían ocultos.

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