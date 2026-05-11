Como acto de solidaridad para los habitantes de Arizona, distintas organizaciones benéficas entregarán alimentos gratis del 11 al 14 de mayo. Se trata de una iniciativa para mitigar los gastos mensuales que presentan cientos de familias en el estado. Para que sepas cuáles son los puntos de entrega y en qué horarios se realizarán, te invito a leer los siguientes párrafos para que aproveches este beneficio totalmente.
Aunque la iniciativa está dirigida a personas de escasos recursos económicos, cualquier habitante de los 15 condados de Arizona pueden acercarse a solicitar estos productos nutritivos y otros artículos que son necesarios diariamente.
Eso sí, debes acudir antes del horario previsto, ya que es posible que se registren largas colas; cualquier habitante no querrá desaprovechar la posibilidad de adquirir alimentos sin gastar un dólar.
Para estas jornadas, Arizona Food Bank Network realizará la distribución de estos alimentos a decenas de despensas, las cuales facilitarán las entregas. A continuación, te revelaré los puntos disponibles y sus horarios.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Arizona del 11 al 14 de mayo
Lunes 11 de mayo
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|St. Jude Food Bank (Life Sharing Center Inc.)
|100 Aspen Dr. Tuba City AZ 86045
|10 a.m. a 1:50 p.m.
|Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba City
|North Main Street, Tuba City, AZ 86045
|8 a.m. a 5 p.m.
|Grand Canyon Food Pantry
|87 Sunset Dr. Grand Canyon, AZ 86023
|11 a.m. a 1 p.m.
|Kingman Area Food Bank
|2930 E Butler Ave Kingman AZ 86409
|8 a.m. a 12 p.m.
|Society of St Vincent de Paul: Kingman
|218 Beale St Kingman, AZ 86401
|9 a 11 a.m.
Martes 12 de mayo
|Circle of Page: Banquet Food Pantry
|801 Aqua Ave Page AZ 86040
|3 a 5 p.m.
|Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba City
|North Main Street, Tuba City, AZ 86045
|8 a.m. a 5 p.m.
|Salvation Army: Kingman Service Center
|1200 E Andy Devine Ave Kingman, AZ 86401
|9 a.m. a 1 p.m.
|Kingman Area Food Bank
|2930 E Butler Ave Kingman AZ 86409
|8 a.m. a 12 p.m.
|Bullhead City Food Bank/Food for Families
|590 Hancock Rd Bullhead City, AZ 86442
|9 a.m. a 2 p.m.
Miércoles 13 de mayo
|St. Anne’s Mission
|Hwy 191 & Summit Rd. Klagetoh AZ 86505
|8 a.m. a 12 p.m.
|St. Jude Food Bank (Life Sharing Center Inc.)
|100 Aspen Dr. Tuba City AZ 86045
|10 a.m. a 1:50 p.m.
|Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba City
|North Main Street, Tuba City, AZ 86045
|8 a.m. a 5 p.m.
|Grand Canyon Food Pantry
|87 Sunset Dr. Grand Canyon, AZ 86023
|5:30 a 7 :30 p.m.
|Salvation Army: Kingman Service Center
|1200 E Andy Devine Ave Kingman, AZ 86401
|9 a.m. a 1 p.m.
Jueves 14 de mayo
|Circle of Page: Banquet Food Pantry
|801 Aqua Ave Page AZ 86040
|10 a.m. a 12 p.m.
|Jooba Hogan
|Navajo Rt. 7 @ 1.4 Mile Marker, South Side Chinle AZ 86503
|9 a.m. a 1 p.m. (llamar previamente)
|Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba City
|North Main Street, Tuba City, AZ 86045
|8 a.m. a 5 p.m.
|Salvation Army: Kingman Service Center
|1200 E Andy Devine Ave Kingman, AZ 86401
|9 a.m. a 1 p.m.
|Kingman Area Food Bank
|2930 E Butler Ave Kingman AZ 86409
|8 a.m. a 12 p.m.
En caso consideres que las opciones brindadas no están cerca de tu domicilio, puedes ingresar al sitio web de Arizona Food Bank Network; con solo buscar tu código postal, conocerás qué despensas, organizaciones o iglesias podrás visitar para acceder a alimentos gratis.
