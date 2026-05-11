Decenas de familias podrán acceder a este beneficio ofrecido por distintos bancos de alimentos de Arizona. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Como acto de solidaridad para los habitantes de , distintas organizaciones benéficas entregarán del 11 al 14 de mayo. Se trata de una iniciativa para mitigar los gastos mensuales que presentan cientos de familias en el estado. Para que sepas cuáles son los puntos de entrega y en qué horarios se realizarán, te invito a leer los siguientes párrafos para que aproveches este beneficio totalmente.

Aunque la iniciativa está dirigida a personas de escasos recursos económicos, cualquier habitante de los 15 condados de Arizona pueden acercarse a solicitar estos productos nutritivos y otros artículos que son necesarios diariamente.

Eso sí, debes acudir antes del horario previsto, ya que es posible que se registren largas colas; cualquier habitante no querrá desaprovechar la posibilidad de adquirir alimentos sin gastar un dólar.

Para estas jornadas, Arizona Food Bank Network realizará la distribución de estos alimentos a decenas de despensas, las cuales facilitarán las entregas. A continuación, te revelaré los puntos disponibles y sus horarios.

Estas iniciativas otorgan alimentos gratis que pueden durante por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Arizona del 11 al 14 de mayo

Lunes 11 de mayo

DespensaLugar de entregaHorario
St. Jude Food Bank (Life Sharing Center Inc.)100 Aspen Dr. Tuba City AZ 8604510 a.m. a 1:50 p.m.
Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba CityNorth Main Street, Tuba City, AZ 860458 a.m. a 5 p.m.
Grand Canyon Food Pantry87 Sunset Dr. Grand Canyon, AZ 8602311 a.m. a 1 p.m.
Kingman Area Food Bank2930 E Butler Ave Kingman AZ 864098 a.m. a 12 p.m.
Society of St Vincent de Paul: Kingman218 Beale St Kingman, AZ 864019 a 11 a.m.

Martes 12 de mayo

DespensaLugar de entregaHorario
Circle of Page: Banquet Food Pantry801 Aqua Ave Page AZ 860403 a 5 p.m.
Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba CityNorth Main Street, Tuba City, AZ 860458 a.m. a 5 p.m.
Salvation Army: Kingman Service Center1200 E Andy Devine Ave Kingman, AZ 864019 a.m. a 1 p.m.
Kingman Area Food Bank2930 E Butler Ave Kingman AZ 864098 a.m. a 12 p.m.
Bullhead City Food Bank/Food for Families590 Hancock Rd Bullhead City, AZ 864429 a.m. a 2 p.m.
Es necesario que asistas antes de la hora prevista para que tengas acceso a estos alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Miércoles 13 de mayo

DespensaLugar de entregaHorario
St. Anne’s MissionHwy 191 & Summit Rd. Klagetoh AZ 865058 a.m. a 12 p.m.
St. Jude Food Bank (Life Sharing Center Inc.)100 Aspen Dr. Tuba City AZ 8604510 a.m. a 1:50 p.m.
Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba CityNorth Main Street, Tuba City, AZ 860458 a.m. a 5 p.m.
Grand Canyon Food Pantry87 Sunset Dr. Grand Canyon, AZ 860235:30 a 7 :30 p.m.
Salvation Army: Kingman Service Center1200 E Andy Devine Ave Kingman, AZ 864019 a.m. a 1 p.m.

Jueves 14 de mayo

DespensaLugar de entregaHorario
Circle of Page: Banquet Food Pantry801 Aqua Ave Page AZ 8604010 a.m. a 12 p.m.
Jooba HoganNavajo Rt. 7 @ 1.4 Mile Marker, South Side Chinle AZ 865039 a.m. a 1 p.m. (llamar previamente)
Navajo Nation Dept. of Behavior Health – Tuba CityNorth Main Street, Tuba City, AZ 860458 a.m. a 5 p.m.
Salvation Army: Kingman Service Center1200 E Andy Devine Ave Kingman, AZ 864019 a.m. a 1 p.m.
Kingman Area Food Bank2930 E Butler Ave Kingman AZ 864098 a.m. a 12 p.m.

En caso consideres que las opciones brindadas no están cerca de tu domicilio, puedes ingresar al sitio web de ; con solo buscar tu código postal, conocerás qué despensas, organizaciones o iglesias podrás visitar para acceder a alimentos gratis.

