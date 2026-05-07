Conoce los lugares de entrega y en qué horarios puedes recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Si resides en la y estás pasando por una situación económica difícil, te interesará la nueva entrega de que otorgará un banco de alimentos que beneficiará a cientos de ciudadanos desde el 8 al 10 de mayo. Se trata de productos nutritivos que no te costarán algún dólar, pero eso sí, es necesario acudir con anticipación y conocer los puntos de entrega para que aproveches estos recursos. En esta nota, te revelaré más detalles al respecto de este acto solidario.

Si bien la iniciativa está destinada para aquellas familias con escasos recursos económicos, todos los residentes cercanos a los puntos de entrega pueden acceder a este beneficio. Se trata de una buena oportunidad para que ahorres unos cuantos dólares; lo mejor es que estos alimentos pueden durarte por varios días.

Una vez más, , considerado como el banco de alimentos más grande de EE. UU., se encargará de aliviar el hambre en gran parte de Texas, con el apoyo de distintas despensas que facilitarán la entrega de estos productos.

Esta entrega de alimentos gratis pretende beneficiar a cientos de ciudadanos de Houston. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Houston del 8 al 10 de mayo

VIERNES 8 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX, 7700210 a.m. a 4 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St, Houston, TX, 770098:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St, Houston, TX, 770049 a.m. a 12:30 p.m.
St. Anne de Beaupre Catholic Church2810 Link Rd, Houston,TX, 770098 a.m. a 12 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St, Houston, TX, 7702710 a.m. a 2 p.m.
Tienes que fijarte atentamente los horarios y los puntos de entrega de estos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
SÁBADO 9 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Combined Arms Veteran Transition Center2929 McKinney St, Houston, TX, 7700310 a 11 a.m.
Mount Zion Baptist Church2301 Nagle St, Houston, TX, 7700410 a.m. a 12 p.m.
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St, Houston, TX, 7700910 a.m. a 12 p.m.
Boynton Chapel United Methodist Church2812 Milby St, Houston, TX, 7700410 a.m. a 1 p.m.
Casa Juan Diego4818 Rose St, Houston, TX, 770079 a 11 a.m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX, 770049 a.m. a 12 p.m.
Kashmere Gardens Church of Christ4315 Leffingwell St, Houston, TX, 770269 a 11 a.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St, Houston, TX, 770279 a.m. a 12 p.m.
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX, 770219 a 11 a.m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX, 770118 a 10 a.m.

En caso quieras buscar la despensa más cercana a tu domicilio, ingresa a este y colocas tu código postal. De esa manera, te aparecerán las opciones disponibles para que te dirijas y solicites tus alimentos gratuitos.

Otra opción es que te contactes al 2-1-1 (United Way/Texas). Solo necesitas indicar “FOOD PANTRY” o “ALIMENTOS GRATIS”; de esa manera, una operadora te orientará para que aproveches estos beneficios.

