Las familias que necesiten apoyo alimentario en el condado de San Diego podrán acceder a distribuciones gratuitas de comida entre el 25 y el 28 de mayo gracias a los programas comunitarios organizados por Feeding San Diego.

La organización mantiene distintos puntos de entrega en varias ciudades y vecindarios del condado para ayudar a personas y familias de bajos ingresos. Para encontrar el centro más cercano, Feeding San Diego ofrece un mapa interactivo donde los residentes pueden ingresar su código postal y consultar lugares y horarios disponibles.

La organización recordó que los horarios pueden cambiar debido a días festivos o condiciones climáticas, por lo que recomiendan revisar constantemente las actualizaciones antes de acudir a una distribución.

Los residentes pueden buscar centros cercanos ingresando su código postal en el mapa interactivo de la organización. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Además de las entregas de alimentos, Feeding San Diego cuenta con el programa “Feeding San Diego Marketplace”, un mercado comunitario ubicado en Sorrento Valley donde las personas pueden recibir alimentos sin costo una vez al mes. Con este servicio, se busca apoyar a quienes enfrentan dificultades económicas y necesitan ayuda adicional para alimentar a sus familias.

Otro recurso importante disponible es CalFresh, un programa de asistencia nutricional que ayuda a familias y personas de bajos ingresos a comprar alimentos saludables.

La organización explicó que durante tiempos difíciles, CalFresh puede convertirse en una herramienta clave para garantizar comida en la mesa.

Además de las entregas de comida, las familias también pueden recibir ayuda para solicitar CalFresh y acceder a otros servicios comunitarios. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las personas que necesiten orientación adicional también pueden comunicarse con el servicio 2-1-1 San Diego, una línea gratuita disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana. A través de este servicio, los residentes pueden encontrar información sobre ayuda alimentaria, refugios, servicios médicos y otros recursos comunitarios de emergencia.

Feeding San Diego también ofrece recetas e información nutricional para las personas que reciben productos poco conocidos en las distribuciones. El objetivo es ayudar a las familias a aprovechar mejor los alimentos entregados y fomentar hábitos de alimentación saludables dentro de la comunidad.

Las autoridades recuerdan que los horarios podrían cambiar debido al clima o días festivos. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

La organización destacó además que las comidas gratuitas se entregan sin importar raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.

Las distribuciones se realizan por orden de llegada en los lugares y horarios establecidos, mientras que voluntarios y donantes continúan apoyando los esfuerzos para combatir el hambre en todo el condado de San Diego.

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