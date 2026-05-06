Debido al alto costo de vida, muchas familias en Texas necesitan llenar la despensa, y aunque la angustia las embargue, hay una buena noticia: del 8 al 10 de mayo, varias organizaciones y bancos de alimentos entregarán víveres gratis a quienes más lo necesitan. En este artículo te contamos los puntos de reparto y horarios en distintas ciudades del estado, con opciones en autoservicio y en despensas comunitarias. Además, incluimos un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank para ayudar a los vecinos a encontrar asistencia alimentaria cercana.

De acuerdo con la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; además, no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.

Los alimentos están destinados para todas las personas que se acerquen a solicitarlos (Foto: Freepik)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 8 AL 10 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 8 DE MAYO

Light of Christ Lutheran Church

2530 S Broadway St La Porte, TX 77571

346-463-1513

De: 3:30 PM - 5:00 PM

Grace Episcopal Church

112 W Lang St Alvin, TX 77511

281-331-5657

De: 11:00 AM - 4:00 PM

La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)

1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504

832-476-9732

De: 9:00 AM - 5:00 PM

Hearts and Hands of Baytown

307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520

832-597-8908

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Christian Helping Hands

4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584

281-485-9776

De: 10:00 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos).

De Zavala Middle School

101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506

713-740-0544

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Iglesia Cristiana Vision Divina

15703 Market St Channelview, TX 77530

281-763-5899

De: 5:00 PM - 6:00 PM

IPC Hebron

4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048

832-409-7060

De: 4:00 PM - 6:00 PM

La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)

2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017

De: 9:00 AM - 5:00 PM

Galena Park Food Pantry

1702 3rd St Galena Park, TX 77547

713-569-6295

De: 10:00 AM - 12:00 PM

St. Philip Neri Catholic Church

10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048

713-734-0320

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Sunnyside Place Community Development Corporation

8302 Colonial Ln Houston, TX 77051

713-731-7050

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office

535 Portwall St. Houston, TX 77029

De: 8:00 AM - 1:00 PM

Most Holy Trinity Catholic Church

415 S Erskine St Angleton, TX 77515

979-849-9458

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Pilgrim Community Center

3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004

713-529-3381

De: 9:00 AM - 12:30 PM

GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)

9320 Kirby Dr Houston, TX 77054

713-393-4700

De: 9:00 AM - 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 9 DE MAYO

Christ’s Church of the Assemblies of God

1401 Bay Area Blvd Houston, TX 77058

281-488-1775

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Light of Christ Lutheran Church

2530 S Broadway St La Porte, TX 77571

346-463-1513

De: 9:00 AM - 12:00 PM

New Covenant Christian Church

10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089

281-484-4230

De: 12:00 PM - 1:00 PM

Faith Family Church

6500 N Main St Baytown, TX 77521

281-837-5626

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Christ United Methodist Church

9045 Howard Dr Houston, TX 77017

De: 9:00 AM - 11:00 AM

The Ark of Restitution Missionary Baptist Church

6013 Selinsky Rd Houston, TX 77048

713-991-0049

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Galena Park Food Pantry

1702 3rd St Galena Park, TX 77547

713-569-6295

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Uvalde Baptist Church

901 Uvalde Rd Houston, TX 77015

713-453-0029

De: 6:00 AM - 9:00 AM

Immaculate Conception Catholic Church

7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011

713-921-1261

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Shrine Houston

5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021

832-651-8135

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Abiding Faith United Methodist Church

14300 Almeda School Rd Houston, TX 77047

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office

535 Portwall St. Houston, TX 77029

De: 8:00 AM - 1:00 PM

Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)

535 Portwall St Houston, TX 77029

De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa - Compras en persona)

Boynton Chapel United Methodist Church

2812 Milby St Houston, TX 77004

713-748-6066

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Good Hope Missionary Baptist Church

3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004

832-217-3249

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Combined Arms Veteran Transition Center

2929 McKinney St Houston, TX 77003

844-489-8387

De: 10:00 AM - 11:00 AM

Mount Zion Baptist Church

2301 Nagle St Houston, TX 77004

713-659-7146

De: 10:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 10 DE MAYO

Multi Cultural Center

951 Tristar Dr Webster, TX 77598

210-617-3008

De: 1:00 PM - 3:00 PM

The Beacon

1212 Prairie St Houston, TX 77002

713-220-9737

De: 7:00 AM - 2:00 PM

Servant of Nations

6565 Rookin St Houston, TX 77074

832-567-4918

De: 11:30 AM - 12:30 PM

Royalty Church

7424 FM 359 Richmond, TX 77406

832-542-3845

De: 9:00 AM - 7:00 PM

RCCG Christ the Rock Chapel

14030 Park Avenue Conroe, TX 77384

832-377-6805

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Salvation Army Soup Kitchen

305 Avenue E Conroe, TX 77301

936-760-2441

De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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