Debido al alto costo de vida, muchas familias en Texas necesitan llenar la despensa, y aunque la angustia las embargue, hay una buena noticia: del 8 al 10 de mayo, varias organizaciones y bancos de alimentos entregarán víveres gratis a quienes más lo necesitan. En este artículo te contamos los puntos de reparto y horarios en distintas ciudades del estado, con opciones en autoservicio y en despensas comunitarias. Además, incluimos un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank para ayudar a los vecinos a encontrar asistencia alimentaria cercana.
De acuerdo con la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; además, no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 8 AL 10 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 8 DE MAYO
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 3:30 PM - 5:00 PM
Grace Episcopal Church
- 112 W Lang St Alvin, TX 77511
- 281-331-5657
- De: 11:00 AM - 4:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown
- 307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520
- 832-597-8908
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos).
De Zavala Middle School
- 101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506
- 713-740-0544
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Iglesia Cristiana Vision Divina
- 15703 Market St Channelview, TX 77530
- 281-763-5899
- De: 5:00 PM - 6:00 PM
IPC Hebron
- 4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048
- 832-409-7060
- De: 4:00 PM - 6:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Galena Park Food Pantry
- 1702 3rd St Galena Park, TX 77547
- 713-569-6295
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
St. Philip Neri Catholic Church
- 10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048
- 713-734-0320
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Sunnyside Place Community Development Corporation
- 8302 Colonial Ln Houston, TX 77051
- 713-731-7050
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St. Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 1:00 PM
Most Holy Trinity Catholic Church
- 415 S Erskine St Angleton, TX 77515
- 979-849-9458
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Pilgrim Community Center
- 3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004
- 713-529-3381
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
ENTREGA SÁBADO 9 DE MAYO
Christ’s Church of the Assemblies of God
- 1401 Bay Area Blvd Houston, TX 77058
- 281-488-1775
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
New Covenant Christian Church
- 10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089
- 281-484-4230
- De: 12:00 PM - 1:00 PM
Faith Family Church
- 6500 N Main St Baytown, TX 77521
- 281-837-5626
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Christ United Methodist Church
- 9045 Howard Dr Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
The Ark of Restitution Missionary Baptist Church
- 6013 Selinsky Rd Houston, TX 77048
- 713-991-0049
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Galena Park Food Pantry
- 1702 3rd St Galena Park, TX 77547
- 713-569-6295
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Uvalde Baptist Church
- 901 Uvalde Rd Houston, TX 77015
- 713-453-0029
- De: 6:00 AM - 9:00 AM
Immaculate Conception Catholic Church
- 7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011
- 713-921-1261
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Shrine Houston
- 5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021
- 832-651-8135
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Abiding Faith United Methodist Church
- 14300 Almeda School Rd Houston, TX 77047
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St. Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 1:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St Houston, TX 77029
- De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa - Compras en persona)
Boynton Chapel United Methodist Church
- 2812 Milby St Houston, TX 77004
- 713-748-6066
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Good Hope Missionary Baptist Church
- 3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004
- 832-217-3249
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Combined Arms Veteran Transition Center
- 2929 McKinney St Houston, TX 77003
- 844-489-8387
- De: 10:00 AM - 11:00 AM
Mount Zion Baptist Church
- 2301 Nagle St Houston, TX 77004
- 713-659-7146
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 10 DE MAYO
Multi Cultural Center
- 951 Tristar Dr Webster, TX 77598
- 210-617-3008
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
Servant of Nations
- 6565 Rookin St Houston, TX 77074
- 832-567-4918
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Royalty Church
- 7424 FM 359 Richmond, TX 77406
- 832-542-3845
- De: 9:00 AM - 7:00 PM
RCCG Christ the Rock Chapel
- 14030 Park Avenue Conroe, TX 77384
- 832-377-6805
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Salvation Army Soup Kitchen
- 305 Avenue E Conroe, TX 77301
- 936-760-2441
- De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
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