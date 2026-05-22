Acceder a la Green Card es un sueño para muchos inmigrantes que radican en Estados Unidos. Si considerabas que el proceso para tramitarlo suele ser complejo y toma un largo tiempo de espera, debes tener en cuenta el nuevo memorando de política publicado hoy por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), ya que se realizará desde el país de origen. Esta nota te revelará más detalles al respecto; además de una guía para iniciar la solicitud de la Tarjeta de Residencia Permanente desde el extranjero.

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Tal como te indiqué anteriormente, USCIS realizó este anuncio en su portal la cual perjudica notoriamente a aquellos extranjeros que creían tener una posibilidad de acceder a la residencia permanente.

Según el comunicado, los ciudadanos extranjeros que radican en EE. UU. y pretenden tramitar un ajuste de estatus migratorio deberán gestionar sus solicitudes en el extranjero mediante un proceso consular coordinado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) .

“A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Tarjeta de Residencia Permanente, debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”, explicó Zach Kahler, portavoz de USCIS.

La medida perjudicará a los extranjeros calificados como “no inmigrantes”, tales como estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de turista. Kahler explicó que la visita de estos inmigrantes al país no debe considerarse como el primer paso para que accedan a este beneficio migratorio legal.

“La ley fue redactada por una razón, y a pesar de que ha ignorado durante años, cumplirla ayudará a hacer nuestro sistema más justo y eficiente”, añadió.

Ante este cambio aplicado, una gran cantidad de inmigrantes no les parecerá viable tramitar su Green Card desde sus países de origen, pues existe el riesgo de que no puedan retornar a los Estados Unidos. Pese a que aún la norma no especifica cómo se realizará este proceso, es posible solicitar dicho documento mediante el trámite consular .

Con esta nueva medida, cientos de inmigrantes que radican momentáneamente en EE. UU. se les rechazará sus trámites para obtener la Green Card. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo solicitar la Green Card desde el extranjero mediante el trámite consular

Si tu objetivo es radicar y trabajar legalmente en Estados Unidos, es necesario contar con la Green Card. En un principio se creía que el proceso se debía realizar solo en EE. UU., pero también existe la modalidad de ejecutarla desde el extranjero mediante el trámite consular.

Lo principal es calificar en alguna categoría de inmigrante y tener una petición de inmigración correspondiente ; en este ENLACE conocerás si estás apto para continuar con este proceso. También es clave que no estés en causales de inadmisibilidad .

Es posible tramitar la Green Card desde tu país de origen mediante un consulado del Departamento de Estado. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Con lo indicado, este es el proceso para tramitar la Green Card desde tu país de origen, según USA GOV :

Determina tu elegibilidad para solicitar la Green Card: lo recomendable es que la petición sea presentada en tu nombre por un familiar o un empleador.

lo recomendable es que la petición sea presentada en tu nombre por un familiar o un empleador. Espera la decisión de USCIS: sea un resultado positivo o negativo, la agencia te notificará.

sea un resultado positivo o negativo, la agencia te notificará. Tu petición será enviada al Centro Nacional de Visa del Departamento de Estado (NVC): permanecerá hasta que un número de visa esté disponible.

permanecerá hasta que un número de visa esté disponible. Espera la notificación del NVC: se te enviará las tarifas que deberás pagar y los documentos adicionales que necesitas presentar.

se te enviará las tarifas que deberás pagar y los documentos adicionales que necesitas presentar. Acude a tu cita para una entrevista consular: aquí te revelará si eres elegible para obtener una visa de inmigrante.

aquí te revelará si eres elegible para obtener una visa de inmigrante. Recibirás tu Paquete de Visa: deberás pagar la Tarifa de Inmigrante de USCIS.

deberás pagar la Tarifa de Inmigrante de USCIS. Finalmente, accederás a tu Tarjeta de Residencia Permanente.

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