California se convirtió en el primer estado en lanzar una herramienta para monitorear cómo la inteligencia artificial impacta en el empleo. Se trata de un sistema de alerta temprana que permitirá al estado seguir de cerca las tendencias del mercado laboral y anticipar posibles recortes de puestos de trabajo. El panel de control fue desarrollado junto con el Laboratorio de Políticas de la Universidad de California y se presentó como parte de la reciente orden ejecutiva del gobernador, destinada a preparar a trabajadores, pequeñas empresas y comunidades frente a la disrupción económica que traerá la IA. ¿Cómo funciona esta herramienta? A continuación, te lo contamos.

“California siempre ha sido un lugar que acoge la innovación asumiendo con seriedad la responsabilidad que conlleva. Estamos dando forma al futuro y marcando el rumbo de la nación. A medida que la IA avanza, no nos limitamos a observar desde la barrera; estamos replanteando la forma en que preparamos al estado mediante una gobernanza sólida y políticas innovadoras. Agradezco a nuestros socios del California Policy Lab por ayudarnos a marcar el camino”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

Hay grupos de trabajadores cuyos empleos son especialmente fáciles de automatizar o de cambiar con herramientas de inteligencia artificial (Foto: magnific.com)

¿QUÉ HERRAMIENTA LANZÓ CALIFORNIA?

El estado lanzó el Rastreador de IA y Desempleo de California que es un panel de control público diseñado no solo para informar a los responsables políticos, sino también para ayudar a los californianos a comprender mejor cómo la inteligencia artificial interactúa con el mercado laboral y el sector del empleo en general. Fue desarrollado en colaboración entre los investigadores del Laboratorio de Políticas de California en la UCLA y el Departamento de Desarrollo del Empleo de California.

“El Rastreador de Desempleo por IA nos brinda una visión más clara de cómo la IA está afectando a los trabajadores y los empleos, y dónde debemos enfocar el apoyo y la capacitación. Al basar nuestras decisiones en datos, podemos responder con anticipación y fortalecer las vías hacia buenos empleos para garantizar que la fuerza laboral de California pueda adaptarse y prosperar a medida que la tecnología evoluciona”, señaló Stewart Knox, secretario de la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral.

Debido a que la IA avanza rápidamente, la preocupación de los trabajadores sobre lo que esto podría significar para sus empleos se ha vuelto una constante. El coautor Till von Wachter, profesor de Economía en la UCLA y director académico del sitio de la UCLA del California Policy Lab, dijo que este nuevo sistema de seguimiento ayuda a reemplazar la especulación con evidencia, permitiendo comprender mejor qué está cambiando y cómo brindar el mejor apoyo a los trabajadores afectados.

¿Cada cuánto tiempo brindará información?

El sistema de seguimiento se actualizará mensualmente para proporcionar indicadores tempranos de posibles desplazamientos laborales relacionados con la IA. Esto permitirá al estado identificar dónde pueden ser más necesarias las intervenciones, como el apoyo en la búsqueda de empleo, las oportunidades de recapacitación y mejora de habilidades, la orientación sobre la cobertura sanitaria y otros recursos esenciales.

“El sistema de seguimiento del desempleo mediante IA de California es una herramienta excelente para identificar los impactos y las oportunidades que surgen de la rápida evolución de la tecnología. Nos proporcionará información valiosa sobre las tendencias del mercado laboral para que podamos conectar mejor a los californianos con los recursos, la capacitación y el apoyo que necesitan para tener éxito”, declaró Nancy Farias, directora del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD).

Datos iniciales obtenidos

Los datos iniciales no muestran evidencia de un aumento del desempleo debido a la IA; sin embargo, los datos sí demuestran impactos en los trabajadores con alta exposición a la inteligencia artificial tras la expansión del software de IA disponible para el público.

“Por ejemplo, las solicitudes de prestaciones por desempleo de trabajadores con estudios universitarios en ocupaciones con alta exposición a la IA aumentaron tras el lanzamiento de ChatGPT-3.5 en 2022, y los trabajadores en ocupaciones con alto potencial de exposición a la IA en el Área de la Bahía de San Francisco también experimentaron un aumento sostenido. Los datos no mostraron grandes aumentos desproporcionados por raza, etnia, género o edad en el número de solicitantes de prestaciones por desempleo con alta exposición a la IA”, se lee en el sitio web del gobernador de Gavin Newsom.

Los primeros datos no muestran un salto generalizado del desempleo por la IA, pero sí señales de impacto en trabajadores altamente expuestos (Foto: Qilai Shen/Bloomberg) / Qilai Shen

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