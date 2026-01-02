Con la llegada del Año Nuevo, California estrena varias leyes que están llamando la atención de la población. Algunas son curiosas, como la que prohíbe cortarle las garras a los gatos, o la que elimina todas las bolsas de plástico en supermercados, pero hay otra que toca directamente a los agentes de inmigración y ha generado un debate importante. Desde este 1 de enero, ICE ya no puede cubrirse el rostro durante operativos, una medida que busca mayor transparencia y confianza pública tras meses de redadas que provocaron protestas, aunque la agencia ha tratado de bloquearla desde que fue aprobada en septiembre. Una abogada explica qué significa esto para los agentes y los ciudadanos.

La ley SB 627, firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre, prohíbe que los agentes del orden, incluidos los de ICE y la Patrulla Fronteriza, cubran su rostro durante sus funciones oficiales, salvo en situaciones específicas como misiones encubiertas o protección de salud. El objetivo es garantizar mayor transparencia y generar confianza entre la comunidad, especialmente después de redadas que despertaron críticas y movilizaciones ciudadanas.

California aprobó normas que ICE ha intentado bloquear desde su anuncio en septiembre. | Crédito: Adam GRAY / AFP

Sin embargo, funcionarios federales vinculados a la administración Trump han defendido el uso de máscaras, argumentando que los agentes enfrentan acoso público y en línea mientras realizan tareas de control migratorio. Por esta razón, presentaron una demanda buscando bloquear la ley, alegando que pone en riesgo la seguridad de los agentes.

“Hasta ahora no hay una orden de un juez que la detenga y eso es lo único que podría frenar su aplicación por el momento, al menos hasta que el juicio se lleve a cabo y un juez determine si la ley de California es legal o no”, señaló Kathia Quirós, abogada de inmigración, a Noticias Telemundo.

La norma prohíbe específicamente el uso de polainas para el cuello, pasamontañas y otras coberturas faciales por parte de agentes locales y federales mientras realizan funciones oficiales. Las excepciones incluyen agentes encubiertos, mascarillas médicas como los respiradores N95 o equipo táctico, y no aplica a la Policía estatal.

Expertos señalan que ICE deberá cumplir con las leyes de California mientras se resuelven los juicios. | Crédito: Adam GRAY / AFP

Erwin Chemerinsky, experto en derecho constitucional de la Universidad de California en Berkeley, defendió la legislación señalando que los empleados federales deben respetar las normas estatales “a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, mientras trabajan, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo”, escribió en septiembre para el Sacramento Bee.

La implementación de SB 627 marca un momento clave en la relación entre agencias federales y leyes estatales en California, y ahora se espera cómo reaccionará ICE frente a esta norma y qué determinaciones tomará el sistema judicial.

