Debido a que el Mega Millions ha permitido que varias personas de Estados Unidos hagan realidad su sueño de convertirse en millonarias, ha ganado mucha popularidad en ese país. Es por eso que anteriormente te informé si un participante del juego puede o no reclamar su premio mayor de manera anónima. Ahora, te voy a revelar si es posible comprar boletos de esa lotería en línea.

Antes de darte a conocer lo prometido, es importante que recuerdes que desde abril de 2025 cada boleto del Mega Millions cuesta $5 dólares y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Habiéndote recalcado ello, te comento que en la página web oficial del Mega Millions hay una sección que se llama ‘Preguntas frecuentes’. Justamente ahí es donde se encuentra esta interrogante: ‘¿Puedo comprar boletos de Mega Millions en línea?’. La respuesta no tardó en sorprender a muchos, ya que, además de dejar en claro que sí es posible, se recalcó en qué estados de EE.UU. se puede proceder de esa manera.

La persona que gana el premio mayor de Mega Millions podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Los estados de EE.UU. donde se puede comprar boletos de Mega Millions en línea

“Si se encuentra en Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Virginia, Virginia Occidental o el Distrito de Columbia, puede comprar boletos de Mega Millionsen línea registrándose en las loterías de esas jurisdicciones”, se lee al inicio de la contestación que brindó el juego.

“También puede comprar suscripciones a Mega Millions en línea en Nueva York. En la mayoría de los casos, debe residir en estas jurisdicciones para participar en estas opciones de compra, pero en todos los casos debe encontrarse físicamente dentro de sus fronteras al comprar boletos en línea. Puede encontrar más información en los sitios web de esas loterías (consulte Dónde jugar)”, se indicó después.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

Ahora que ya sabes todo lo anterior, te cuento que el Mega Millions tiene dos sorteos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este. Este martes 23 de septiembre hay un nuevo sorteo. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $451 millones, con la opción en efectivo de $208.7 millones. ¿Te animas a participar?

