A pocos días de finalizar la presente semana, los habitantes de San Francisco pueden acceder a alimentos gratis. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, cientos de despensas estarán disponibles para repartir estos recursos. En caso estés interesado o deseas revelarle esta información a otra persona, es necesario que leas los párrafos de esta nota para que descubras los horarios y las despensas disponibles.
California es considerado como uno de los estados que mantiene un alto costo de vida desde hace varios años. Entonces, obliga a sus habitantes percibir ingresos altos para mantener un estilo de vida regular; sin embargo, la realidad es distinta.
Una gran parte de la ciudad tiene complicaciones económicas, ya que debe estirar sus ingresos para cancelar deudas, servicios y otros gastos necesarios. Por esa razón, no dudan en aprovechar cualquier beneficio que se realice en San Francisco.
Ante la situación, distintos bancos de alimentos están dispuestos a ofrecer alimentos gratuitos con la finalidad de que estos ciudadanos puedan aliviar sus gastos económicos cada semana; podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles.
Los distribuidores más conocidos en la ciudad son SF-Marin Food Bank y San Francisco Human Services Agency, quienes cuentan con decenas de despensas aliadas para que esta ayuda esté disponibles a los habitantes.
Horario y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 12 al 14 de junio
- Viernes 12 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m.–8:00 a.m.
10:00 a.m.–1:30 p.m.
2:00 p.m. –3:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. y 5 a 7 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) - Groceries
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
- Sábado 13 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m.–8:00 a.m.
10:00 a.m.–1:30 p.m.
2:00 p.m. –3:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. y 4 a 6 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market (Mission) - Groceries
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m. (sólo para residentes del 94110)
- Domingo 14 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m.–8:00 a.m.
10:00 a.m.–1:30 p.m.
2:00 p.m. –3:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. y 4 a 6 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
En caso consideres que las opciones brindadas te quedan lejanas o no cumples con los requisitos, puedes ingresar al sitio web de SF-Marin Food Bank; con solo dar clic a ‘FIND FOOD’ o ‘LOCALIZAR ALIMENTOS’, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu vivienda.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!