A pocos días de finalizar la presente semana, los habitantes de San Francisco pueden acceder a alimentos gratis . Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, cientos de despensas estarán disponibles para repartir estos recursos. En caso estés interesado o deseas revelarle esta información a otra persona, es necesario que leas los párrafos de esta nota para que descubras los horarios y las despensas disponibles.

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California es considerado como uno de los estados que mantiene un alto costo de vida desde hace varios años. Entonces, obliga a sus habitantes percibir ingresos altos para mantener un estilo de vida regular; sin embargo, la realidad es distinta.

Una gran parte de la ciudad tiene complicaciones económicas, ya que debe estirar sus ingresos para cancelar deudas, servicios y otros gastos necesarios. Por esa razón, no dudan en aprovechar cualquier beneficio que se realice en San Francisco.

Ante la situación, distintos bancos de alimentos están dispuestos a ofrecer alimentos gratuitos con la finalidad de que estos ciudadanos puedan aliviar sus gastos económicos cada semana; podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles.

Los distribuidores más conocidos en la ciudad son SF-Marin Food Bank y San Francisco Human Services Agency, quienes cuentan con decenas de despensas aliadas para que esta ayuda esté disponibles a los habitantes.

Existen voluntarios que trabajarán para que los más necesitados de San Francisco reciban esta ayuda alimentaria. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horario y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 12 al 14 de junio

Viernes 12 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7:00 a.m.–8:00 a.m.

10:00 a.m.–1:30 p.m.

2:00 p.m. –3:00 p.m. Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. y 5 a 7 p.m. Glide Foundation (Tenderloin) - Meals 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

4 a 5 p.m. Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) - Groceries 690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102​​ 2 a 4:30 p.m.

Sábado 13 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7:00 a.m.–8:00 a.m.

10:00 a.m.–1:30 p.m.

2:00 p.m. –3:00 p.m. Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. y 4 a 6 p.m. Glide Foundation (Tenderloin) - Meals 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

4 a 5 p.m. Mission Action: The Little Market (Mission) - Groceries 1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110​​ 12 a 4 p.m. (sólo para residentes del 94110)

Domingo 14 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7:00 a.m.–8:00 a.m.

10:00 a.m.–1:30 p.m.

2:00 p.m. –3:00 p.m. Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. y 4 a 6 p.m. Glide Foundation (Tenderloin) - Meals 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

4 a 5 p.m.

Una iniciativa que pretende beneficiar a gran parte de la población de Sran Francisco. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso consideres que las opciones brindadas te quedan lejanas o no cumples con los requisitos, puedes ingresar al sitio web de SF-Marin Food Bank ; con solo dar clic a ‘FIND FOOD’ o ‘LOCALIZAR ALIMENTOS’, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu vivienda.

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