Cada cierto tiempo elaboro notas relacionadas al Powerball debido a que este juego goza de mucha popularidad en Estados Unidos. La última vez que escribí sobre la lotería fue cuando te informé si los ganadores pueden permanecer en el anonimato o no. Ahora, te pondré sobre la mesa este tema: ¿Se pueden comprar boletos del juego por Internet?

Por si no lo sabías, cada ticket del Powerball cuesta actualmente $2 (ese es el precio por jugada). Si en caso te animas a agregarle el Power Play, la cosa cambia, ya que pasarás a pagar $3. Sí, hay una diferencia, pero tampoco es que sea muy grande.

Para poder entrar de lleno al tema que motivó esta nota, te comento que en la página web de la lotería uno puede enterarse sobre varios puntos, como cuándo fue el último sorteo, cuándo será el próximo juego y más cosas, pues existe una sección que se llama ‘Preguntas Frecuentes’. Justo ahí se resuelve la duda de si se puede comprar boletos por Internet o no.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Esta es la verdad

De acuerdo a lo que indicó el propio juego, “algunas loterías venden boletos de Powerball por Internet, pero el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción”. ¡Ojo con eso! Después no digas que no te avisé.

“La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su lotería”, recalcó después el Powerball.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El próximo sorteo del Powerball

Ahora que ya sabes todo esto, te indico que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee. Hoy, lunes 22 de septiembre, hay un nuevo sorteo. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $113 millones, con la opción en efectivo de $52.5 millones.

