Siria: Rusia responde a Occidente y anuncia "consecuencias"

Los medios occidentales que propagaron informaciones sobre el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma son responsables de la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Siria, denunció el viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova.



"La Casa Blanca ha declarado que su certeza del ataque químico (por parte) de Damasco se basa en los medios de comunicación, informaciones sobre los síntomas (de las víctimas), vídeos, fotos e informaciones de confianza. Después de esta declaración, los medios estadounidenses y occidentales deben entender su responsabilidad" en el ataque de hoy contra Siria, escribió Zajarova en Facebook.

La diplomática rusa recordó que "hace 15 años", para justificar el inicio de la guerra contra Iraq, "la Casa Blanca usó una probeta y a su secretario de Estado", Colin Powell.



"Ahora, en lugar de una probeta, Washington usa a los medios", subrayó.



Zajarova denunció, en referencia a Estados Unidos, que "detrás de todo esto están quienes pretenden el liderazgo moral en este mundo, que declaran su exclusividad" para defender la democracia.



"Hay que ser realmente exclusivo para atacar la capital (siria) ahora que Siria tiene una oportunidad para un futuro de paz", concluyó la portavoz de Exteriores.



El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, advirtió hoy de que el ataque lanzado contra Siria por Estados Unidos, Reino Unido y Francia tendrá consecuencias para estos países.



"Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", dijo Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada.



El jefe de la delegación diplomática rusa en Washington calificó de "inadmisibles" las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la responsabilidad del mandatario ruso, Vladimir Putin, en el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma.



"Los ataques al presidente son inaceptables e inadmisibles. Estados Unidos, un país que tiene el mayor arsenal de armas químicas en el mundo, no tiene derecho moral de culpar a otros países", subrayó Antónov.



En su comparecencia desde la Casa Blanca para anunciar la ofensiva contra el régimen de Bashar al Assad, Trump recordó que "en 2013 el presidente Putin y su Gobierno prometieron a todo el mundo ser garantes en la destrucción de las armas químicas de Siria".



"El reciente ataque de Assad (contra Duma) y la respuesta de hoy es el resultado directo de la incapacidad de Rusia de cumplir sus promesas", dijo Trump.



Estados Unidos y sus aliados lanzaron esta madrugada tres ataques contra instalaciones utilizadas, según el Pentágono, para la producción y almacenaje de armas químicas.



Los ataque se dirigieron contra un centro de investigación científica cerca de Damasco, dos almacenes con armas químicas en la provincia de Homs, y un centro de mando ubicado también en esa provincia siria.



