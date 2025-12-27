Precio y tasa del dólar BCV en Venezuela hoy, sábado 27 de diciembre. ¿Cuál es la cotización del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? La cotización asignada al dólar es relevante para la economía nacional y exterior porque brinda un equivalente al billete extranjero/estadounidense y esto nos permite realizar transacciones y hacer efectivos pagos distintos en la región, como consumos en negocios, pagos a entes públicos, servicios y más.

De acuerdo con lo señalado por la entidad bancaria, el precio del dólar que ofrece es el resultado del promedio ponderado de las cotizaciones que otras organizaciones financieras establecen. Por esta razón, la cotización del BCV se emplea como referencia para realizar operaciones en el país.

Dólar BCV en Venezuela | Foto: difusión

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy en Venezuela?