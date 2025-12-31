Horóscopo de hoy, miércoles 31 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, miércoles 31 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: colegas rivales querrán dañar un proyecto pero no lo logran y avanza. Amor: alguien de su entorno quedará atraído por su encanto y sugerirá un encuentro.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: tendrá la motivación suficiente para contagiar seguridad y obtener cooperación. Amor: una actitud de su pareja mostrará un rasgo que no desea volver a ver.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos prioritarios y le felicitarán por el éxito obtenido. Amor: no podrá pasar por alto el encanto de alguien que está a su lado día tras día.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: le insistirán para que tome las riendas en un negocio o proyecto estancado. Amor: una ex pareja se entrometerá en su vida por razones que en realidad son excusas.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: un control de rutina mostrará los éxitos logrados durante un largo período. Amor: compartirá con una bella persona una cita plena de calidez; nuevo comienzo.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: decisiones inesperadas trabarán un proyecto que está casi terminado. Amor: luego de mucha constancia e insistencia, llegará una cita que será inolvidable.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: si ve las cosas tal como son, verá que algunos no llegarán a las metas. Amor: sabrá que el corazón no entiende de razones y expresará los sentimientos.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: los errores le fastidiarán pero pasarán a ser nuevos desafíos. Amor: gestos de ternura disipan la incomodidad y recuperan el encanto en la pareja.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: tomará una iniciativa audaz que provocará acciones exitosas. Amor: alguien será impactado por su irresistible carisma y se avecina encuentro.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: surgen señales que indican que la prosperidad será un hecho. Amor: momento propicio para expresar los sentimientos guardados en el corazón.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: un proyecto fallido será reemplazado por otro que promete beneficios. Amor: en la pareja se hablará sobre el compromiso y eso le alterará los nervios.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: habrá duras críticas hacia su trabajo pero las rebatirá con un nuevo éxito. Amor: su gran encanto permitirá que se expresen los sentimientos que le animan.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: ATRACTIVA POR EL FUERTE MAGNETISMO QUE SURGE DE SUS EXPERIENCIAS VITALES.

