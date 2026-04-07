Horóscopo de HOY, martes 7 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: pondrá en marcha acciones audaces que protegen sus logros y evita riesgos. Amor: un clima de desconfianza provocará roces y asperezas; el diálogo será necesario.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una actividad relacionada con la producción de proyectos, estará beneficiada. Amor: un gran logro será expresar con claridad sus sentimientos y la atracción crecerá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: en escenario cambiantes, sorprenderá a los demás por su capacidad. Amor: actitudes rígidas no ayudarán y atraerán el error y la confusión, habrá que dialogar.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: muchas propuestas, pero pocas con buen pronóstico; volverá a lo suyo para ganar. Amor: en la pareja habrá reproches porque una promesa ya no se cumplirá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegará gente que le causa desconfianza y querrá resguardar su proyecto. Amor: una relación nueva será todo lo que espera y más pero algo le causará extrañeza.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: favorable para resolver litigios o cuestiones legales de cierta antigüedad. Amor: surgirán fricciones por personas que siembran confusión, pero los alejará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su mejorada imagen personal será importante al hablar de negocios. Amor: aunque surjan diferencias en la pareja, tomará iniciativas para un grato encuentro.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aplicará estrategias exitosas y su habilidad comenzará a beneficiarle. Amor: las vueltas y rodeos que da una persona le inquietará pero será solo timidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se avecinan beneficios económicos y mejores propuestas. Amor: vivirá una comunión íntima en la pareja que permite soñar con lo más deseado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no le sorprenderán. Estará preparado. Amor: las sensaciones que provoca su encanto no serán pasadas por alto en el entorno.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: dirigirá un buen proyecto, por lo que generará cooperación para los cambios. Amor: iniciará lo que cree es el romance más esperado luego de algunos desencantos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará para quedarse y los beneficios fluirán a sus manos. Amor: por casualidad, hallará un motivo para preocuparse y no debiera dejarlo pasar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FRANCA Y LEAL CUANDO ESTÁ EN PAREJA SIEMPRE QUE RESPETEN SU LIBERTAD.