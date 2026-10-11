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Un alcalde que nadie eligió

“Quienes reducen este debate a una pugna entre derechas e izquierdas olvidan que el respeto a la Constitución no es patrimonio de ningún bando”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa tras conocer los primeros resultados del boca de urna. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa tras conocer los primeros resultados del boca de urna. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

    Pocas discusiones públicas se han empobrecido tanto como la que rodea el eventual retorno de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima. Quien la cuestiona es tildado de inmediato de “caviar”; quien la respalda se presenta como el bastión frente a la izquierda. La etiqueta resulta cómoda porque ahorra el trabajo de leer la Constitución. Pero la pregunta de fondo no admite respuestas ideológicas: ¿puede ser alcalde de Lima, en el periodo inmediato, quien ya fue elegido alcalde para el anterior?

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