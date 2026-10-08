Cuando el resultado de una elección sorprende o no coincide con las expectativas, las encuestas suelen convertirse rápidamente en las responsables. Se cuestionan sus resultados sin analizar suficientemente lo ocurrido durante la campaña, el contexto de la elección o los movimientos de los últimos días. Pero muchas veces el problema empieza antes. Las encuestas no se leen bien.

Leer una encuesta no consiste únicamente en mirar qué porcentaje tiene cada candidato. Hay que observar la tendencia, entender el momento de la campaña en que fue realizada y considerar los rangos dentro de los cuales pueden encontrarse los resultados debido al margen de error. Una encuesta es una fotografía de un momento determinado, pero una secuencia de fotografías permite identificar movimientos que pueden resultar relevantes.

Lo ajustada que terminó siendo la elección para la alcaldía de Lima sorprendió a algunos. Sin embargo, las mediciones previas ya mostraban señales que debían observarse. La última encuesta que podía publicarse, el domingo 27 de setiembre, registró un crecimiento de dos puntos de Francis Allison respecto de la semana anterior. La diferencia podía encontrarse dentro del margen de error, pero también constituía una primera alerta. La medición del 3 de octubre mostró un nuevo crecimiento, esta vez de casi cinco puntos. Dos movimientos consecutivos en la misma dirección permitían identificar una tendencia que merecía atención.

Esa segunda medición no pudo publicarse debido a la prohibición de difundir encuestas durante la última semana de campaña. La norma impidió así que los electores conocieran cómo se estaban moviendo las preferencias en un momento decisivo. No sabemos si contar con esa información habría favorecido a uno u otro candidato, pero sí que los ciudadanos llegaron a votar sin acceso a información disponible y relevante sobre la competencia electoral.

La boca de urna de Datum confirmó el movimiento. A las cinco de la tarde registró 31,2% para Renovación Popular y 25,2% para Francis Allison, con un margen de error de ±3 puntos. Esto significaba que los rangos de ambas estimaciones prácticamente se tocaban, por lo que la distancia debía interpretarse con cautela. Horas después, el conteo rápido confirmó que la competencia era todavía más estrecha y que Allison había seguido creciendo. Datum estimó 27,6% para Rafael López Aliaga y 26,7% para Francis Allison. Con el 92,7% de las actas contabilizadas, la ONPE registra, al cierre de esta columna, 27,7% y 26,8%, respectivamente. La diferencia máxima entre el conteo rápido y los resultados oficiales es de apenas 0,1 punto.

La precisión no se limitó a Lima. El conteo rápido de Datum anticipó también resultados muy ajustados en regiones y distritos, además de identificar 15 regiones que irían a segunda vuelta. En varios casos, las diferencias frente al avance oficial de la ONPE son de apenas décimas o incluso centésimas. En las elecciones regionales, Ucayali registra una diferencia de solo 0,05 puntos, Cusco de 0,08 y Huánuco de 0,22. Y entre los distritos aparecen resultados aún más precisos, como Surquillo, con una diferencia de apenas 0,02 puntos, Pueblo Libre con 0,05, San Isidro y Los Olivos con 0,11 y San Borja con 0,13. Estos son solo algunos ejemplos de una lista de resultados con diferencias igualmente pequeñas.

Las encuestas no anticipan el futuro ni reemplazan el resultado electoral. Miden preferencias en un momento determinado y dentro de rangos estadísticos que deben ser considerados al interpretarlas. Por eso, cuando una elección termina siendo más ajustada de lo esperado, antes de concluir que las encuestas fallaron, conviene revisar qué decían realmente, cuándo fueron realizadas y qué ocurrió después. Leer bien una encuesta exige entender sus alcances y limitaciones. Y también distinguir entre una interpretación equivocada y aquella que deliberadamente busca desinformar.