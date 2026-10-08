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“Cuando una elección termina siendo más ajustada de lo esperado, antes de concluir que las encuestas fallaron conviene revisar qué decían realmente”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Lo ajustada que terminó siendo la elección para la alcaldía de Lima sorprendió a algunos". Ilustración: El Comercio.
    "Lo ajustada que terminó siendo la elección para la alcaldía de Lima sorprendió a algunos". Ilustración: El Comercio.

    Cuando el resultado de una elección sorprende o no coincide con las expectativas, las encuestas suelen convertirse rápidamente en las responsables. Se cuestionan sus resultados sin analizar suficientemente lo ocurrido durante la campaña, el contexto de la elección o los movimientos de los últimos días. Pero muchas veces el problema empieza antes. Las encuestas no se leen bien.

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